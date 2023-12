Kapitán Sigmy Radim Breite nejprve pasem našel Denise Ventúru, který proti Plzni poslal Hanáky do vedení. Viktoria ale rychle srovnala a následně duel otočila. Sám Breite měl čtvrt hodiny před koncem na noze vyrovnání, ale selhal. Poté daroval soupeři třetí gól.

SK Sigma Olomouc - FC Viktoria Plzeň (17.12.23), Radim Breite | Foto: Deník/Jan Pořízek

Jak utkání s Plzní hodnotíte?

Začátek byl stejný jako předchozí dva zápasy s Plzní. Vždy jsme vedli a prohráli. Dostat vyrovnávací gól po minutě, co dáme vedoucí, je chyba. Myslím si, že jsme si zasloužili remízu.

Takže velké zklamání?

Za mě určitě. Po bodu jsme sahali. Já jsem tam mohl dát na 2:2, to mě hodně mrzí.

Co šanci chybělo?

Bál jsem se, že za mnou někdo je. Možná jsem si to mohl zpracovat, hrál jsem to kolenem, bohužel.

Co bylo špatně při rychlé vyrovnávací brance?

Možná jsme ještě byli v euforii. Ale jsme tak zkušení, že na to musíme zareagovat. Vždycky se říká, že po gólu je tak pět minut nejdůležitějších, musíte to rozkouskovat. My jsme to nezvládli a tam je možná ta největší chyba tohoto zápasu.

Chyba gólmana, zranění Nováka či ztráta vedení. Sigma opět padla s Plzní

Co jste říkali brankáři Digaňovi po druhé brance?

Já ani pořádně nevím, jak se to stalo. Vím, že to tam propadalo. Tomu ale předchází další situace. Do druhé půle jsme ale nenaskočili špatně. Chyběl tomu jen gól.

Ironicky jste zatleskal sudímu, říkal jste si o druhou žlutou?

Moc. Úplně to ve mně vřelo. Nechci hodnotit rozhodčí. Je to jedno, ale asi nás to vtáhlo. Kolem mě tam byli další kluci, kteří si o to koledovali. Dopadlo to, jak to dopadlo, takže v pohodě.

Plzeň jste doma neporazili od roku 2011, co k tomu říct?

To je dobrá otázka. Já ani nevím, co na to říct. Jsem z toho zklamaný, protože jsme fakt nehráli špatně a mrzí mě, že jsme neudělali alespoň bod. Musíme jít dál.

Jak hodnotíte podzim?

Začátek sezony jsme měli výborný. Potom tam byly výkyvy. Vždy to může být lepší. Máme ještě dohrávku v Teplicích. Kdybychom ji zvládli, tak bychom se mohli bavit, jaký podzim je. Kdybychom měli tři body, tak si můžeme říct, že byl dobrý, ale teď nám ten zápas chybí.

Nedokázali jste porazit ani jednou tým z top trojky.

Jsou to přesně ty tři body, které nám chybí z minulých ročníků, kdy jsme dokázali alespoň jednoho z těch tří top soupeřů porazit.