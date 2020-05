Díky padesátce fanoušků z kotle, kterým umožnil olomoucký klub vstup na zápas nebylo na Andrově stadionu pochmurné ticho. Výkon obou mužstev ale příčiny k přehnanému nadšení bohužel dlouho nezavdával.

Jedinou nadějnější příležitostí z první půlhodiny byla pohotová střela olomouckého Juliše z otočky, která prolétla těsně vedle. Jinak Hanáci vyprodukovali jen jednu ránu Breiteho, která však skončila daleko mimo.

Příbram sice několikrát sympaticky zakombinovala, ale do zakončení se nedostala vůbec.

Až v 38. zčistajasna Chytil patou přiťukl míč Julišovi a ten ukázal instinkt kanonýra. Střelou po zemi prostřelil ligového nováčka Melichara.

Zdálo se, že Sigma vykročila správnou nohou za třemi body. Ovšem už za čtyři minuty ji usvědčil z omylu Emmanuel Antwi, ke kterému se snesl míč po zblokované střele Zorvana. Maličký záložník, který to před několika lety neúspěšně zkoušel i na Hané, se levačkou trefil z voleje náramně přímo k tyči. Mandous k ní se svým zákrokem přispěchal pozdě.

A nebyla to jediná pohroma pro domácí. Olomoučtí sice vlétli do začátku druhé půle s elánem a sevřeli soupeře do kleští. Obléhání zeleného valu ale vedlo jen k tomu, že v 51. minutě přišel rychlý kontr, který potáhl Rezek. Na hranici vápna v pravý čas předložil Polidarovi a ten po kličce brankáři pohodlně skóroval do prázdné branky – 1:2.

Olomoucký kouč Látal, který už v poločase poslal místo Hály na trávník Pabla, se snažil změnit běh věcí dalšími střídáními. Do hry se dostali postupně Zahradníček, Yunis či Daněk.

Právě nevysoký Pablo se o vyrovnání hned třikrát snažil netypicky hlavou, ale ani jednou neuspěl. Mezi tyče s nevešla ani Houskova střela zpoza šestnáctky, ani největší šance Sigmy – hlavička Yunise, které chybělo jen několik decimetrů.

V závěru nepomohl při zoufalém náporu ani brankář Aleš Mandous ve vápně při posledním rohovém kopu. Skóre už se nezměnilo. Příbram skončila o skóre na patnácté místo před Opavu, která má zápas k dobru. Sigma začíná hazardovat s místem v desítce.

SK Sigma Olomouc – 1. FK Příbram 1:2 (1:1)

Branky: 38. Juliš – 42. Antwi, 51. Polidar.

Rozhodčí: Rejžek – Kotalík, Pečenka. ŽK: Látal (trenér), Houska, Daněk, Košař (vedoucí), Vepřek.

Sigma: Mandous – Sladký (59. Zahradníček), Beneš, Jemelka, Vepřek – Houska, Breite (70. Daněk) – Hála (46. Pablo), Chytil (70. Yunis), Falta – Juliš. Trenér: Radoslav Látal.

Příbram: Melichar – Kvída (78. Škoda), Dramé, Kingue, - Antwi (59. Pazdera), Soldát, Tregler, Zorvan (84. Pinc), Rezek – Polidar (84. Šašinka). Trenér: Pavel Horváth.