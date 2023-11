Dvěma asistencemi na obě trefy Lukáše Juliše pomohl levý obránce Ondřej Zmrzlý olomoucké Sigmě k vítězství 2:0 v Karviné. Celkem už má v sezoně přihrávek na gól pět, což ho řadí po bok nejlepších v celé soutěži.

MFK Karviná - SK Sigma Olomouc, Ondřej Zmrzlý | Foto: SK Sigma Olomouc

Jak utkání hodnotíte?

V první půli bylo počasí ještě docela v pohodě. Dal se na tom hrát fotbal. I když to bylo těžké. Hřiště bylo měkké. Hráli jsme bezpečně zezadu, což se nám až na pár výjimek docela dařilo. Druhý poločas už byl jen o tom, kdo to kopne dál, kdo to ubrání a kdo dá nějaký náhodný gól. Což se naštěstí podařilo hned na začátku nám. Tím jsme se hodně uklidnili.

Trenér Václav Jílek o Ondřeji Zmrzlém:



„Ondra patří v průběhu ročníku k nejlepším levým obránců ligy. Proti Slavii a Plzni jsem nebyl s jeho výkony úplně spokojený. Něco jsme si řekli a ukázali. Teď předvedl standard z minulých zápasů. Byla tam nebezpečnost, aktivita, náběhovost i defenzivní pevnost. Dlouhodobě tady odvádí dobrou práci a nyní se mu to vrací.“ „Ondra patří v průběhu ročníku k nejlepším levým obránců ligy. Proti Slavii a Plzni jsem nebyl s jeho výkony úplně spokojený. Něco jsme si řekli a ukázali. Teď předvedl standard z minulých zápasů. Byla tam nebezpečnost, aktivita, náběhovost i defenzivní pevnost. Dlouhodobě tady odvádí dobrou práci a nyní se mu to vrací.“

Co bylo na terénu nejtěžší?

Pohyb. A když začalo sněžit, tak byla špatná viditelnost. Hodně to lítalo do očí. Mám pocit, že vítr hlavně nám hodně foukal do očí. Bylo to náročné, ale jsem rád, že jsme to zvládli.“

Zaznamenal jste dvě asistence, věděl jste o Julišovi, že tam je?

Ano. U prvního gólu už jsem byl blízko Holce a neměl jsem to kudy procedit. Viděl jsem modrý dres, věděl jsem, že to bude Julda. Dal jsem to na něj a on to trefil mazácky, počkal si. Při druhém gólu jsem věděl, že si naběhne na penaltu, tak jsem mu to tam dal. Opět to krásně uklidil a uklidnil nás.

U prvního gólu to vypadalo na ofsajd.

Byl jsem si jistý, že to ofsajd není, protože jsem byl na úrovni Bederky, který vybíhal až poté, co dal Denis Ventúra míč za obranu.

Převlečený sok, přerušení ani fotbal na sněhu Sigmu v Karviné nezastavil

Už první zápas v Olomouci byl přerušen na dvacet minut kvůli dešti. Počasí vám proti Karviné moc nepřeje.

Dokud je budeme porážet, tak budeme klidně hrát v kroupách nebo čemkoliv. Hlavně, aby z toho byly tři body, i kdyby padaly trakaře. Jsme rádi za tři body. Byly po třech remízách a prohře hodně důležité. Nebyly to teď pro nás dobré čtyři týdny. Jsme rádi, že jsme se výhrou znovu vrátili na koně. Musíme to potvrdit doma proti Slovácku. Chceme hrát v první šestce a tohle byl první krok k tomu, abychom se do ní znovu dostali.“

Co jste říkal na pauzu, během které se řešilo, zda hrát dál?

Chtěli jsme hrát. Pro nás to bylo lepší dohrát hned, než aby se to dohrávalo někdy v týdnu, nebo třeba zítra. To by byly dva rozdílné zápasy. Za dva tři dny by se mohlo hrát úplně jinak, nebo by se někdo mohl zranit při tréninku. Jsme rádi, že se to dohrálo hned.“