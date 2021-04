„V první chvíli jsem ani nevěděl, že to gól je. Byl jsem trochu zmatený. Až když přiběhli kluci,“ dodal. Smutný ale byl z konečného výsledku. „Rozhodla produktivita,“ řekl.

Jak se vám hrálo po delší době?

Je fakt, že jsem hrál od začátku po dlouhé době. Ale osobně se mi hrálo dobře a užil jsem si to.. Jen je škoda, že jsme to nezvládli výsledkově.

Čím to bylo, že výsledek nepřišel?

Asi to rozhodla produktivita. Vedli jsme 1:0, Mojmír Chytil dal tyčku. To byla škoda. Pak jsme hned po půli dostali gól a další se nám dát nepodařilo. Po gólu se Teplice ještě víc zatáhly, protože s bodem byly spokojené. Nemohli jsme se do nich pořádně dostat, nebo vystřelit, protože tam prostě bylo moc hráčů. Už se pak jejich hráči ani nehnali dopředu.

Váš gól padl po nacvičené standardce?

Ano. trénovali jsme standardky s Milanem Kerbrem a tahle tam byla taky a nakonec nám vyšla. Ondra Zmrzlý poslal do vápna skvělý balon. Šel jsem tam s obráncem a dostali jsme to do branky společnými silami. Ale tečoval jsem to. Jsem rád, že to tam padlo. Ale konečný výsledek mě mrzí

Gól jste ani moc neslavil. Jakto?

V první moment jsem byl dost zmatený a ani jsem nevěděl, že je to gól. Až přiběhli kluci.

Věděl jste hned, že půjdete do základu, když se zranil Jakub Yunis?

Ne, hned ne. Trenéři měli několik variant. Nakonec se rozhodli pro mě, za což jsem byl rád. Snažil jsem se tu důvěru splatit jim i klukům. Když tu šanci dostanu, tak do toho chci dát co nejvíc. To samé platí i pro každý trénink.

Jak vám vyhovovala spolupráce s Mojmírem Chytilem.

Spolu jsme hrávali v devatenáctce i v juniorce. Víme o sobě a umíme si vyhovět. Nejdřív jsme nastoupili vedle sebe, pak nás trenér dal trochu pod sebe, ale pořád nám to celkem vycházelo. Věděli jsme, že Teplice mají problémy, když se dávají míče za obranu, tak jsme se to snažili tak hrát. Myslím, že jsme si byli schopní vyjít vstříc.

Jak jste na tom po zranění? Jste už stoprocentně v pořádku?

Zdravotně a fyzicky se cítím dobře, ale pravda je, že rozehranost trochu chybí. Opravdu jsem nehrál dlouho, takže jsem se snažil chytit nějakou jednodušší věcí, přihrávkou. Pak už jsem se cítil i v zápase jistě.

Nechyběly vám třeba zápasy za B- tým, který teď nemůže hrát?

Je to trochu nepříjemné, ale to je i pro kluky, kteří jsou v béčku a nemohou hrát vůbec. Já se musím přizpůsobit situaci a udělat všechno proto, abych jistotu získal na trénincích. V trénincích i v zápasech se snažím dát ze sebe co nejvíc. Budu dělat všechno proto, aby mi trenér dal důvěru i v dalších zápasech.