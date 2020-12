Poslední čtyři zápasy Sigmy jsou jeden jako druhý. Vedoucí gól, ztráta odvahy, vyrovnání a remíza 1:1. Naposledy se to stalo v úterý s Českými Budějovicemi. Doma na Andrově stadionu a to ještě Jihočeši hráli víc než poločas oslabeni o jednoho muže.

Těžko se divit, že trenér Radoslav Látal na tiskovce vypěnil.

„Pokud nejsme schopní zvládnout takový zápas, kdy doma vedeme a hrajeme proti deseti, tak by bylo lepší na hřiště vůbec nechodit. Všechno je to v hlavách hráčů,“ láteřil. Některé své svěřence v nadsázce poslal do okresu.

Spoluhráče nešetřil ani útočník Martin Nešpor.

„Nikdo si neumí říct nic na rovinu, a když se to řekne, tak se hned někdo urazí a potom ptáčci špitají za zády,“ poodhalil ne zrovna vzorové prostředí olomoucké šatny.

Sigma je přitom pořád čtvrtá. V podstatě může bojovat o evropské poháry. Po nevydařené minulé sezoně výrazné tabulkové zlepšení. Vlastně by mohla být na Hané spokojenost. Jenže právě v tom může být podle Látala problém.

„Hráči jsou uspokojení. Na sestup nejsme, o poháry asi taky nic, tak co se může stát? Pohodička,“ čertil se.

„Jsem tady rok a půl a je to pořád stejné. Nic nepomáhá. Můžeme si desetkrát ukazovat věci na videu a dělat rozbory. Hráči to vyslechnou, odkývou, sklopí hlavu, ale nic je nerozhází. Ani když v kabině řvu,“ dodal Látal.

Teď věří, že atmosféra derby, i když bez diváků, chřadnoucí tým probere.

„Samozřejmě připravíme tým co nejpoctivěji, ale pokud si to hráči nesrovnají sami u sebe, tak se dál nehneme,“ dodal olomoucký kouč s tím, že za favorita považuje soupeře.

Baník je v tabulce sedmý. Zatímco Sigma zapsala ze čtyř zápasů, z nichž v každém vedla, jen čtyři body za plichty, Ostravané vyhráli vše a nasbírali jich dvanáct. Naposledy z vítězili 3:1 v Mladé Boleslavi. Dolů je v tabulce sráží, že mají odehráno o dva zápasy méně.

Před Sigmou se ale trenér Baníku Luboš Kozel má na pozoru.

„Je pravda, že v poslední době čtyřikrát remizovala, ale je to mužstvo, které prohrálo jen se Spartou a to svědčí o jejich výkonnosti. Olomouc nedostává moc gólů, má konsolidovanou defenzivu, překonat ji nebude jednoduché,“ míní Kozel.

V síly vlastního týmu ale věří.

„Pro nás je ale nejpodstatnější, abychom se koncentrovali na vlastní výkon. Pak jsme schopni uspět s kýmkoliv,“ tvrdí Kozel.

Oba týmy jsou takřka kompletní. Baníku chybí zraněný Juroška, na olomoucké straně byl v posledních zápasech mimo hru levý obránce Ondřej Zmrzlý.

Ostravský duel má výkop v 18 hodin.

FC Baník Ostrava - SK Sigma Olomouc

Výkop: pátek 18. prosince, 18:00.

Rozhodčí: Hrubeš – Poživil, Ratajová – Denev (video).

Bilance: 50 14-18-18 60:61.

Poslední zápas: 3:2.

Předpokládané sestavy:

Ostrava: Laštůvka – Fillo, Svozil, Stronati, Fleišman – De Azevedo, Jánoš, Tetour, Kaloč, Potočný – Šašinka.

Sigma: Mandous – Hála, Hubník, Poulolo, Vepřek – Pablo, Breite, Houska, Greššák, Falta – Nešpor.

Nejlepší střelci: De Azevedo (4) – Houska, Nešpor (oba 3).