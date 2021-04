V tom Sigma dala góly dva, dlouho hrála skvěle, nakonec ale stejně padla 2:3. Od té doby vyšla hned pětkrát naprázdno. Aspoň že výjimku zařídil zkraje března v poháru David Houska a dvěma góly pomohl Hanákům přes Bohemians do čtvrtfinále.

Po posledním zápase se Slováckem už si ale i trenér Olomouce Radoslav Látala posteskl. „Kdyby tu byl Juliš…“ připomněl vydařené hostování (aktuálně zraněného) sparťanského snajpra loni na jaře. Za 14 zápasů v barvách Sigmy nasázel deset branek.

A i přesto, že odehrál jenom zlomek zápasů, byl dlouho nejlepším střelcem Sigmy (než ho dorovnal právě Houska) v éře současného kouče, která se datuje od léta 2019.

Šance jsou, góly nepřichází

„S ofenzivou máme problémy, trápí nás dlouhodobě,“ ví dobře Látal. „Nechci svoje hráče shazovat. Každý útočník je jiný. Troufnu si ale říct, že kdybychom měli Juliše, tak jsme nějakou branku dali,“ vykládal po Slovácku, v němž zahodili tutové šance Mojmír Chytil či Ondřej Zmrzlý. Dobrou příležitost měl také Jakub Yunis. S Pardubicemi zase selhal mladík Pavel Zifčák.

„To není nic proti Kubovi Yunisovi, ani dalším klukům. Neodvedl špatný výkon. Ondra Zmrzlý taky chtěl dát gól,“ krčil rameny Látal.

„Mojmír Chytil měl míč na malém vápně. Kdyby tam byla potřebná kvalita, tak napálí míč pod břevno,“ dodal.

Olomoučané často v této sezoně střídají lepší výkony s horšími, ale nelze se ubránit dojmu, že při zvládnutí alespoň „těch dobrých“ zápasů, by museli být v tabulce výše. Chybí k tomu právě kvalitnější zabiják před brankou?

„Myslím, že to není jen problém Sigmy. Více mužstev shání útočníky a na trhu nejsou. Když má některý kvalitu, tak je podle toho oceněný. My tady máme naše kluky a pracujeme s nimi. Něco se ale natrénovat nedá. Útočníci jako Lafata nebo Siegl, ti to prostě mají v sobě a z každé takové situace, o kterých jsme mluvili, byli schopní skórovat,“ doplnil kouč, který doufá, že se mlčící olomoucké pušky probudí v sobotu v Příbrami.

Podcenění si nemůžeme dovolit

„Ještě jsem ji neporazil, co jsem v Sigmě,“ prohlásil mrzutě Látal. „Příbram teď sice několikrát prohrála, takže to svádí k podcenění, ale to si vůbec nemůžeme dovolit,“ upozorňuje. „V české lize jsou zápasy vyrovnané a jakmile k některému nepřistoupíte na 100 procent, tak nemůžete uspět,“ řekl už po Slovácku s předchozím nepovedeným duelem proti Pardubícím v paměti.

Příbram nedávno vyměnila kouče, ani pod Jozefem Valachovičem ale zatím nepřišlo vzepětí, které by mohlo přivolat záchranu. Remízy s Brnem a Mladou Boleslaví jsou zkrátka málo.

„Všichni umíme počítat, ale jsem rád, že získáváme body. Určitě je to i na psychiku chlapců dobré. Sbíráme to pomalu po bodu, ale věřím, že přijde i čas, kdy budeme vyhrávat. Byli bychom rádi, kdyby se to povedlo už v sobotu proti Olomouci, i když samozřejmě respektujeme kvalitu soupeře,“ řekl Valachovič.

Utkání se hraje v sobotu od 14 hodin. Sigmě budou scházet nemocní Zahradníček s Daňkem a zranění Greššák a Vepřek.

Jarní střelci Sigmy (v lize)

5 - Pablo González

2- Kryštof Daněk

1- David Houska, Radim Breite, Mojmír Chytil

Příbram - Sigma

Výkop: sobota 10. dubna, 14:00.

Rozhodčí: Proske – Kotík, Matoušek – Lerch (video).

Bilance: 40 12-14-14 45:54.

Poslední zápas: 1:1.

Předpokládané sestavy:

Příbram: Šiman – Nový, Kvída, O. Kingue, Cmiljanovič – Tregler, Rezek – Pilík, Zorvan, Antwi – Voltr.

Olomouc: Mandous – Látal, Hubník, Beneš, Zmrzlý – Pablo, Houska, Breite, Chytil, Hála – Yunis.