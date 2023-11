Převlečený sok, přerušení ani fotbal na sněhu Sigmu v Karviné nezastavil

Fotbalisté Sigmy Olomouc vyhráli v netradičním utkání na půdě Karviné 2:0. V první půli je poslal do vedení Lukáš Juliš, následovala však 35 minut dlouhá poločasová přestávka, po které vyběhla Karviná v jiných dresech a hrálo se na sněhu. Hned z první akce po změně stran ale podruhé udeřil Juliš, posunul se do čela tabulky střelců a vrátil Sigmu do šestky.

MFK Karviná - SK Sigma Olomouc, sníh, Lukáš Juliš | Foto: SK Sigma Olomouc