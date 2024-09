„Věnovali jsme se tréninkovému procesu, kluci k tomu přistoupili skvěle,“ řekl k programu během reprepauzy trenér Tomáš Janotka. Čtyři jeho svěřenci plnili reprezentační povinnosti, za tým U 20 startovali brankář Jan Koutný, obránci Matěj Hadaš s Adamem Dohnálkem a záložník Matěj Mikulenka.

V závěru přestupního termínu Sigma získala stopera Jana Krále, který už bude připraven. „Určitě bude připravený. Vypadá velice dobře, uvidíme, jestli ho využijeme,“ uvedl Janotka.

Sigma je po sedmi odehraných kolech pátá, má jedenáct bodů a zápas v Plzni k dobru. To Pardubice jsou na tom jinak, jsou třetí od konce, bodů mají šest. Ale i tak Hanáky nečeká nic lehkého. Už jenom proto, že za východočeský celek hrají čtyři odchovanci Sigmy a mančaft vede trenér Jiří Saňák, který zná olomoucký fotbal do detailu. Michal Surzyn, Kamil Vacek, Tomáš Zlatohlávek a Pavel Zifčák, to je kvarteto odchovanců Sigmy, které v Pardubicích působí. Posledně jmenovaný je zde na hostování. „Oba týmy se znají velice dobře, budou patřičně namotivovaní. Je to jen otázka toho, jakou kvalitu předvedeme na hřišti,“ řekl Janotka. V Olomouci také působil formou hostování v sezóně 2021/22 brankář Jan Stejskal.

Cíl pro zápas má Sigma jednoznačný. „První třetině podzimu se nám povedla a chceme na to navázat i v dalších zápasech, které jsou před nimi,“ řekl Janotka.

Zápas FK Pardubice – SK Sigma Olomouc je na programu v sobotu 14. září od 16.00 (rozhodčí Karel Rouček – Matěj Vlček, Jan Hurych)

Předpokládané sestavy

FK Pardubice: Stejskal - Surzyn, Jindra, Šimek, Šehič - Simon, Míšek Darmovzal, Vacek – Leipold, Zlatohlávek. Trenér Jiří Saňák.

SK Sigma Olomouc: Stoppen - Chvátal, Dohnálek, Pokorný, Sláma - Hadaš, Zorvan, Breite, Spáčil, Mikulenka - Kliment. Trenér Tomáš Janotka.