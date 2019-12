Karviná je v tabulce poslední a nutně potřebuje zabrat.

„Bude to pro ně tak trochu zápas roku. Určitě nás tam nečeká nic lehkého,“ ujišťuje trenér Sigmy Radoslav Látal. Koneckonců i poslední dva zápasy, ve kterých Karviná pod vedením nového trenéra Juraje Jarábka remizovala s Plzní a poměrně srdnatě vzdorovala Slavii, jeho slova potvrzují.

Jeho tým před týdnem proti Liberci ukončil osmizápasovou šňůru bez ligového vítězství. Výhru 1:0 zajistil netypický střelec obránce Michal Vepřek. Sám kouč zápas sledovat jen v kanceláři u televize. Na lavičku nesměl kvůli trestu za čtyři žluté karty.

„Byla to větší muka než normálně,“ potvrdil Látal, který stejně jako jeho asistent Neček dobře věděl, že navzdory vítězství výkon týmu proti Liberci nebyl ideální.

„Spíš byl průměrný, ale máme výhru, kterou jsme už hodně potřebovali. Víte, jak to bývá, odehráli jsme dobré zápasy, třeba s Mladou Boleslaví, ale výhra z toho nebyla,“ připomněl olomoucký trenér.

Hanáci díky třem bodům odrazili nápor dotírajících mužstev. Na desátém místě, posledním v prostřední skupině, která se vyhne boji o záchranu, měli po minulém kole čtyřbodový polštář na jedenácté Bohemians.

„Poslední dva podzimní zápasy budou důležité, máme nějakou představu, jak bychom je chtěli zvládnout. Chceme vytěžit maximum, abychom pak v zimní přípravě měli čistou hlavu a dobře se nám trénovalo,“ řekl Látal.

Pro utkání v Karviné už může znovu počítat se stoperem Václavem Jemelkou, který si odseděl trest za karty. Na velké nesnáze to ale naopak vypadá na hrotu útoku. K dlouhodobě zraněnému Martinu Nešporovi se přidal s natrženým svalem na marodku Jakub Yunis a potíže s kotníkem navzdory optimistickým prognózám trápí i mladíka Mojmíra Chytila, který s Libercem nedohrál.

Pokud by nemohl v neděli nastoupit, zbývá prakticky jediná reálná varianta s posunem Jakuba Plška na špici. „Budeme čekat do poslední chvíle. Bylo by to nepříjemné, kdyby Chytil hrát nemohl, alternativ moc nemáme,“ připustil Látal, který nemůže počítat ani s Buchtou, Zimou či Kerbrem. Mimo hru je pochopitelně i z kádru áčka vyřazený Pilař.

Nový karvinský trenér Juraj Jarábek nemůže počítat s pravým obráncem Ndefem (karty), ani s Kouřilem, Moravcem a Gubou (všichni zranění).

„Trenéra Jarábka znám ještě ze Slovenska. Uvidíme, co na nás vymyslí. Karviná má podobně jako Liberec silné kraje, ať už je to Lingr nebo Ba Loua. Vepředu je Petráň, znám také Martina Bukatu, což je šikovný pohyblivý záložník,“ vypočítal přednosti soupeře Látal.

„Osobně jsem se byl podívat na zápase s Plzní, viděl jsem je i na Slavii. Hráči se chtěli v těch prvních dvou zápasech pod ním předvést, to bylo, myslím, evidentní. Je to velice dynamické a agresivní mužstvo. Určitě nás nečeká nic lehkého,“ dodal trenér Sigmy.

Utkání začíná v neděli ve 14.30.