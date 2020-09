„Znám ho. Věděl jsem, že to bude tvrdé. Pořád je to rychlý a důrazný hráč. Souboje s ním byly hodně důrazné. Ubránil mě, byl stěžejním hráčem jejich defenzivy,“ vyzdvihl Poznar výkon šestatřicetiletého rodáka z Halenkova.

Vnímáte, že jste si další domácí porážkou pokazili slušný start do sezony?

Je pravda, že jsme chtěli zápas zvládnout, abychom se dotáhli na Sigmu a hlavně si v tabulce pravdy udrželi nulu. Doma jsme ale zase zaváhali, což je chyba a velká škoda. Teď se potřebujeme zkoncentrovat, zkusit zabojovat a z nějakého venkovního utkání přivést body. Chceme, aby nám pravidelně naskakovali.

Očekával jste tak urputný boj?

Věděli jsme, že utkání takové bude, protože stejné bylo i na loni na podzim. Počítali jsme s tím, že to bude spíš defenzivní bitva. Těžko jsme se tam dostávali. Chyběla nám lehkost, nefungoval nám přechod do útoku. Když už jsme se tam dostali, nedali jsme kvalitní centr. Pak jsme zaspali při jedné situaci a dostali blbý gól.

Zdá se vám taky, že se Sigma pod trenérem Látalem hodně změnila?

S tím mohu naprosto souhlasit. Teď si to vůbec nekomplikovali, kdežto dřív si to strkali a byli daleko víc kombinační mužstvo. Nyní hráli zezadu a jednoduše. Jejich agilní hráči se snažili sbírat odražené míče. Byl to v podání Olomouce jednoduchý fotbal. Pod trenérem Látalem to tak hraje.

Nenechali jste soupeře až příliš v klidu nakopávat balony dopředu?

Měli jsme nějaký záměr. Někdy jsme je chtěli nechat hrát, jindy zase na ně vylézt. Bohužel jsme balony až tolik nesbírali. Z naší strany to nebylo až tolik efektivní. Potom jsme tolik nemohli rozvíjet naše útočné situace, přechod do útoku jsme neměli tak dobrý jako v jiných zápasech.

Jak moc vpředu chyběl vykartovaný Jawo?

Těžko říct. To spíš rozebere trenér. Je pravda, že třeba na Spartě nám to spolu šlo. Teď dostal šanci Kuba Janetzký a bohužel nám to tolik neklapalo jako minulé zápasy.