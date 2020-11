„Myslím, že to je asi tak jediné, v čem můžeme být pozitivní. Jinak toho asi bylo docela málo,“ uznal zkušený dvaatřicetiletý obránce.

V minulé sezoně nosil Beneš v Sigmě na rukávu kapitánskou pásku. Po příchodu Romana Hubníka se ale propadl sestavou až na pozici třetího stopera.

„Žádné myšlenky na odchod jsem ale neměl. Pro hráče je to ve sportu normální situace. Musíte si tu pozici prostě vybojovat zpátky. Nesmíte se přestat rvát. Když se naskytne šance, je to jen na vás, jestli ji chytíte, nebo ne. Navíc jsem byl zraněný, tak jsem to musel přijmout,“ řekl Beneš, kterého trápilo opakované zranění zadního stehenního svalu.

Poprvé si ho přivodil hned po pár dnech letní přípravy, a když to pak po pár týdnech vypadalo na návrat na hřiště, problém si obnovil.

„Trochu jsem to uspěchal,“ přiznal v rozhovoru pro Deník těsně před koronavirovou přestávkou.

Do sestavy se tak nakonec dostal až po odchodu Václava Jemelky do Belgie. Trenéři při rozhodování, koho postavit vedle Hubníka, zvolili zkušenosti.

I díky nim už Beneš věděl, že nemá cenu se po dlouhé pauze pouštět do velkých akcí. S rozehrávkou se moc nemazal a převážně hrál na jistotu.

„Ta pauza pro mě byla vážně hodně dlouhá. Ani nevím kolik měsíců. Kvůli přerušení jsem se nemohl jít ani rozehrát za juniorku nebo do přáteláku. Říkal jsem si, že nebudu zbytečně vymýšlet a budu hrát důrazně a jednoduše,“ přiznal.

Defenzivní povinnosti si každopádně splnil takřka na jedničku. Ve vzduchu, jak je jeho zvykem kraloval.

Na zemi si s Janem Klimentem, který trochu nečekaně nastoupil od začátku místo obrovitého Cicilii, také věděl rady.

„Trochu nás to překvapilo. Připravovali jsme se na Ciciliu,“ prozradil Beneš. „Bylo to snad poprvé, co se to takhle změnilo. Ale museli jsme se s tím poprat,“ dodal.

Pro Sigmu bod ze Slovácka není vyloženě špatným výsledkem. Díky němu se navíc posunula (aspoň dočasně) na třetí místo tabulky. Beneš však ví, že na herním projevu je co zlepšovat.

„Myslím, že se nemůžeme vymlouvat na pauzu. Věřím tomu, že čím víc budeme hrát zápasů, tak se výkon bude lepšit. Kvality pořád máme. Nemá cenu se ale schovávat. Je to jen na nás, jak zápas odehrajeme,“ míní Beneš.