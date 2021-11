Přál jste si navázat na první zápas s Pardubicemi v sezoně výsledkově, což se podařilo, ale zároveň i vylepšit herní projev. Je spokojenost i s tím?

Dílčí. Spokojenost s výsledkem a efektivitou a produktivitou v zápase tady je. Zejména po odchodu Greššáka nám však trochu zmizela herní jistota, se kterou jsme do zápasu vstoupili. Měli jsme tam ztráty míčů a z toho pak pramenily náznaky šancí Pardubic. Tam máme pořád co zlepšovat. Výsledek je pro nás důležitý a myslím si, že i zasloužený.

Co byste řekl k parádnímu gólu Florenta Poulola?

Florent měl v prvním poločase problémy s Caduem a dalšími nabíhajícími hráči. V rozehrávce byl nepřesný, takže celkově jeho výkon v první půli nebyl vůbec dobrý. Pak ale přišla taková situace, takový gól a možná i rozhodující okamžik zápasu. Samozřejmě mu to moc přeju. I v tréninku ukazuje, že má razantní a tvrdou střelu. Trefil to dobře, i když si myslím, že brankář domácích tam trochu zaspal a asi čekal centrovaný míč. Florentův výkon byl od té doby daleko jistější a myslím, že to jenom ukazuje, jak důležitá je mentální stránka.

Znovu se trefil Antonín Růsek, zdá se, že se rozstřílel. Jsou už jeho výkony podle vašich představ?

Hlavně výkonnost je více podle našich představ. Je schopen víc pracovat pro mužstvo, uhraje víc těžších balonů, je tam celkově více práce. Už to bylo vidět v Českých Budějovicích. Dnes to potvrdil. Přicházel sem s tím, že bude rozdílový hráč. V tomto směru si ale myslím, že je pořád tak na půl cesty toho, co by opravdu mohl předvádět.

Jak to vypadá s Lukášem Greššákem?

Z toho, co vím, tak má velkou, možná až 10centimetrů ránu na hlavě, proběhlo šití. Budeme čekat na další vyšetření a nejbližší hodiny. Aby tam nebyl nějaký otřes mozku.

Po postupu v poháru se dá říct, že máte za sebou dokonalý týden…

Dokonalý nebyl, protože tam byl ještě zápas s Hradcem. Splnili jsme sice cíl, že chceme 4 body v lize a postoupit v poháru. Ale z pohledu rozehraného zápasu s Hradcem jsme měli brát určitě šest bodů. Ale musíme to brát s pokorou, podařilo se vyhrát venku a to vítězství vrátit. V tom jsme spokojení.

Nebál jste se, že vás zase srazí vyrovnání soupeře?

Pravdou je, že nás to provází. Mentální nevyrovnanost a špatná reakce na branky soupeřů tu v minulosti byla, ale dnes jsem to necítil. Zůstali jsme aktivní a došli si zakrátko pro druhý gól. Určitě jsem necítil nervozitu. Věřil jsem, že to dnes zvládneme.

Co vám ještě chybí k ideálu?

Rezervy jsou pořád velké. V kombinační kvalitě, v přechodové fázi, potřebujeme větší klid na míči. Ať už v rámci výstavby nebo i po zisku míče. Kdybychom byli přesnější, mohli jsme dnes dohrávat mnohem víc brejkových situací. Kvalita našich křídelních hráčů je velká a jsou schopní situace dobře řešit.

Co je s Pavlem Zifčákem?

Pavel Zifčák si přivodil zranění kolena v Budějovicích. Vypadalo to, že v pátek bude trénovat, ale nakonec se ukázalo, že bude potřebovat delší léčení. Podstoupí další vyšetření a uvidíme, jestli bude připraven na Slavii.

Dnes nemohl hrát za Pardubice Mojmír Chytil. Jak pohlížíte na jeho hostování?

S Mojou jsme v kontaktu. Stal se právoplatným členem základní jedenáctky. Dnes by ho určitě využili. Hostování splňuje, co jsme očekávali. Upevnění sebevědomí a větší herní vytíženost.