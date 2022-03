Reprezentovat svoji zemi bude Poulolo po dlouhé době, protože naposledy byl v kádru ve výběru do 15 let.

„Je to poprvé v kariéře a jsem moc šťastný. Na Martiniku pořád žije celá moje rodina a pro všechny je to velká věc,“ přiznal Poulolo pro klubový web.

Za Sigmu na jaře odehrál prozatím v lize jen 13 minut a přidal 120 minut v MOL Cupu proti Slovácku. O víkendu se také představil v úvodním duelu béčka v MSFL.

„Do národního týmu mi určitě pomohla i Sigma. Po angažmá v Getafe jsem začal hrát a trenér mě mohl pravidelně sledovat,“ dodal Poulolo.

„U týmu je teď nový trenér. Začíná nový projekt. Byl jsem s ním v kontaktu a jsem moc rád, že mě pozval. S Guadeloupem by to měl být asi vyrovnaný zápas. Je to z pohledu Karibiku dobrý tým, má kvalitní hráče. V Lize národů pak můžeme narazit na USA, Mexiko nebo Kanadu. To jsou samozřejmě hodně těžcí soupeři. Ale musíte věřit a pak nic není nemožné,“ uzavřel Poulolo.

