„Nabídka z Viktorky mě velmi potěšila a jsem rád, že došlo k dohodě klubů. Je to pro mě obrovská výzva, na kterou se těším a budu chtít týmu pomoci,“ řekl Falta pro web Plzně „První dojmy jsou skvělé, zázemí i prostředí Doosan Areny se mi moc líbí,“ doplnil.

Vzhledem ke končícímu kontraktu šlo pro Olomouc o poslední příležitost, jak za Faltu alespoň něco dostat. V létě by totiž mohl odejít zadarmo.

„Už před rokem se Šimon netajil tím, že by chtěl změnit působiště a že nemá zájem smlouvu v Olomouci prodloužit. Odvedl u nás v Sigmě Olomouc kus práce a já mu v novém angažmá přeji hodně štěstí. Zároveň bych chtěl vyzdvihnout velmi korektní a seriózní jednání ze strany Plzně. Věděli, že Šimonovi v létě končí smlouva a byla zde snaha a ochota vytvořit takové podmínky pro hráče i pro Sigmu, aby se přestup mohl realizovat již nyní v lednu,“ prohlásil sportovní ředitel Ladislav Minář pro internetové stránky Sigmy.

Na Faltu se v Plzni těší

Falta, který je odchovancem Dolní Dobrouče působil v Sigmě od roku 2007, tedy žákovských let. Mistrovské tituly oslavil v kategoriích do 15, 17 i 19 let. S A-týmem si zahrál v roce 2018 v předkolech Evropské ligy. V první lize za Sigmu odehrál 147 zápasů, nastřílel 15 gólů a přidal 17 asistencí.

„Šimon dlouhodobě prokazuje svou kvalitu. Stal se oporou týmu, nastupoval do většiny zápasů a podával kvalitní výkony, čímž nás zaujal a jsem rád, že ho nyní můžeme přivítat v našem dresu,“ řekl ředitel Viktorie Plzeň Adolf Šádek.

„Věřím, že půjde ve stopách Lukáše Kalvacha, který k nám přišel rovněž z Hané a velmi brzy se stal jednou z klíčových postav. Podle mě velmi dobře zapadne i do kabiny a samozřejmě Šimonovi přeji, aby se mu u nás dařilo," dodal Šádek.