Čtyři zápasy, devět bodů. Sigma Olomouc může být se vstupem do nového ročníku spokojená. Navíc se jí do formy rozehrál Jan Vodháněl. Naopak za očekáváním zůstává Martin Pospíšil, který však pomohl ve druhé půli k výhře nad Teplicemi (2:1). Minutky dostává také Nigerijec Yunusa Muritala. „Rychle se adaptuje v tréninku a je plnohodnotným hráčem áčka,“ říkal trenér Václav Jílek.

SK Sigma Olomouc - FK Teplice, Václav Jílek | Foto: SK Sigma Olomouc

Úvodní poločas jste hráli pomalu, bylo to způsobené tím, že nehrál Martin Pospíšil?

Nemělo to nic společného s Martinem Pospíšilem, nehrál, protože tady máme dvacet hráčů. Vycházeli jsme z toho, že se nám povedl druhý poločas na Slovácku, kde jsme ho vyndali. Byl tam potom výrazně lepší výkon, chtěli jsme na hřišti udržet čistou šestku a náběhovější hráče. U Fortyho jsme sázeli na teplickou minulost, takže větší motivaci. S Martinem mluvíme, hodně jeho pozici řešíme. Chtěli jsme, aby byl rozdílovým hráčem v průběhu utkání a když přišel v 60. minutě, věděli jsme, že nám pomůže. On na to byl připravený a plán vyšel.

Co se změnilo po poločasové přestávce?

Upravili jsme postavení v ofenzivě, abychom trhali obranu soupeře. Komplikovali jsme si to ale standardkami, z nichž měly Teplice šance, takže s jejich bráněním nejsme tentokrát úplně spokojeni. Individuálně se velmi dobře prosadil Honza Vodháněl a pomohl nám, že bereme tři body, které jsou vydřené i s určitou dávkou štěstí. Za mě ale zasloužené.

Hledáte ideální složení středu zálohy. Je to tedy Breite, Ventúra, Fortelný?

Neříkám ideální. Měli jsme nějaký úmysl a vycházeli jsme ze zápasů, ve kterých byly Teplice úspěšné. A to bylo, když hrály proti obranné trojce. Soupeře nepustily do šance. Nejvíce šancí si vytvářel Jablonec a my jsme trošku okopírovali styl, jakým tam hrál. To znamená ve čtverce vzadu, velká šířka a snaha obcházet krajní hráče. Chtěli jsme mít na hřišti pevnou šestku, kterou zdobí dobrá prostorová orientace a hra hlavou. Proto padla volba na Denise Ventúru.

Trápil vás Daniel Fila.

Hrál dobře do těla, byl schopný akci rozjet dál. Ukázal velkou kvalitu, která nás inspirovala, když jsme o něj v letním přestupovém období jevili nějaký zájem. Ukázal sílu. Je to nebezpečný hráč a ne nadarmo patří Slavii.

Proč dostává minuty v áčku Muritala na úkor Fialy či Kramáře?

Poté, co přišel, se hrozně rychle adaptuje v tréninku a je v kádru áčka. Fiala je v béčku, měl velmi dobrou přípravu a dobré dva, tři zápasy ve druhé lize. Jsme v kontaktu s koučem béčka Tomášem Janotkou, konfrontujeme i jeho postřehy. Vnímáme, že jde Muri dopředu. Máme tam i Denise Kramáře, ale Muri je vyspělejší. I když zatím není efektivnější. Udrží míč a vnímáme, že má obrovský potenciál a až doladíme nějaké věci, tak bude v lize dobrý. Je i dobře nastavený. Není to o hierarchii, ale že je plnohodnotným hráčem áčka. Chceme, aby si Fiala řekl o pozici číslo jedna v béčku.

Jak hodnotíte vstup do sezony?

Hodnotí se to dobře. Víme, že zápas na Slovácku nebyl dobrý, ale reakce mužstva v týdnu ano. Rozebrali jsme si to, kluci šli do zápasu s odhodláním. Měli jsme i štěstí. Vstup do sezony je dobrý, ale pořád je to jenom začátek. Věřím, že body budeme sbírat dál.