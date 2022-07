Kontakt proběhl už v zimě, ale nevyšlo to. Další přišel v dubnu a dohodli jsme se. Vypadá to tady velmi dobře, z kabiny jsou pozitivní ohlasy, co se týče hráčů i trenérů. Co se týká ambicí, tak chceme hrát dobrý fotbal a probít se do top šestky, minulý rok to uteklo o vlásek, tak teď se o to chceme pobít.

Co si od vašeho příchodu slibují trenéři?

Hraji na pozici středního defenzivního záložníka a chtějí běhavost, aktivitu, hru směrem dopředu a vyhrané souboje, tak doufám, že přispěji.

Kam byste v hierarchii svých angažmá zařadil Sigmu?

Porovnává se to složitě. Byl jsem na Slovensku, v Rumunsku a Maďarsku. Sigma je tradiční český klub, který má fanouškovskou základnu i pěkný stadion. Je to asi ten top klub z mých předchozích destinací.

Za tři roky budeme říkat, jak byl Růsek skvělý nákup, predikuje Ordoš

Jaké to bylo v Maďarsku?

Nejprve jsem byl v Rumunsku, což pro mě bylo první zahraniční angažmá. Očekávání byla všelijak a nějak to nakonec dopadlo. Je tam kvalita i potřebné finance na příchod kvalitních hráčů, takže ten čas byl fajn. Co se týká Maďarska, tak tam je úroveň velmi vysoká, ať už to jsou stadiony, hráči, finance, podpora státu. Zázemí, jaké jsme měli v Gyirmótu, je na pomezí první a druhé ligy a to tam bylo sedm hřišť! Měli to zařízené perfektně.

Nebyla varianta v Maďarsku zůstat?

Sestoupili jsme a Maďarsko je teď velmi komplikované pro zahraniční hráče. Ve druhé lize můžou hrát jenom Maďaři a v první zavádí pravidlo, že musí hrát pět Maďarů a jeden mladý. Navíc to tam nechávají na poslední chvíli. Sigma jednala rychle, nabídka mě zaujala a já jsem nechtěl čekat, tak jsem přišel.

V Sigmě působí hodně Slováků, znal jste někoho?

Znal jsem Juraje Chvátala ze Senice. Tam jsme spolu hráli v dorostu. Pro mě jako Slováka je důležité, že je tady dost krajanů. Možná mě lépe přijmou. Začátky bývají těžké a tohle je výhoda.

Mluvil jste s ním o Sigmě?

Ano, byly to jen pozitivní ohlasy z jeho strany ať už na hráče, trenéry, kabinu. Ulehčilo mi to rozhodování.

Sledoval jste Sigmu v minulé sezoně?

Samozřejmě Sigmu znám, hrávali jsme proti nim už v dorostu nebo v mužích přípravné zápasy, byl to vždy sympatický tým. Viděl jsem také pár zápasů na konci ligy v uplynulém ročníku, prezentuje se aktivním a kombinačním stylem fotbalu, takže to bude OK.

V uplynulém půlroce jste jako defenzivní záložník zaznamenal za 12 zápasů 3 góly. To není úplně špatné.

Ještě tam byl jeden v poháru a dva jsem dal první půlrok v Rumunsku, takže to byla moje nejúspěšnější sezona, co se týká osobních statistik. Rád bych na to navázal i tady v Sigmě.

V Olomouci hraje na vašem postu krajan Lukáš Greššák. Znali jste se?

Teď se už známe, předtím jen z ligových trávníků.

Jak tedy celkově vnímáte konkurenci?

Konkurence je všude stejná. Když jsem byl v zahraničí, tak na ten post bylo sedm osm hráčů, takže je dobré mít zdravou konkurenci a ti nejlepší budou hrát. Je potřeba ze sebe vydat maximum a potom už trenér vybere, kdo bude pasovat nejvíce.

O české lize se říká, že je hodně fyzická.

Slyšel jsem to také, že je velmi fyzická a běhavá, takže to bude běhavější než v Maďarsku a Rumunsku. Je potřeba si na ten styl zvyknout. Česká liga má z těchto soutěží největší kvalitu. Trio Sparta, Slavia a Plzeň je určitě nejvýraznější v Evropě a zjistím to sám na vlastní kůži.

Jaké jsou ještě vaše fotbalové ambice?

Stále ty nejvyšší, posouvám se krok za krokem a chtěl bych si zahrát v nějakém týmu Evropu a třeba to dotáhneme i tady v Olomouci se Sigmou.