Evropské poháry v Plzni vyměnil za Sigmu Olomouc. Ofenzivní hráč Jan Kliment přestoupil na Hanou a doufá, že se dostane do hry více, než tomu bylo v poslední sezoně.

Úvodní trénink letní přípravy Sigmy Olomouc 2024: brankáři | Video: Deník/David Kubatík

Jaké jsou první dojmy z Olomouce?

První byly, když jsem tady byl při podpisu, takže dobré. Znám to tady, několikrát jsem tu hrál, takže nebylo, co by mě překvapilo.

Co rozhodlo o tom, že jste tady?

Sigma byla první, kdo se ozval a měl o mě zájem. Lichotilo mi to a chtěli hodně, aby to bylo rychle vyřešený. Pro mě to byla dobrá varianta, že které jsem byl příjemně překvapený. Všechno mi dávalo smysl a jsem rád, že jsem tady.

Jak jste na tom zdravotně?

Dobře. Celý rok jsem byl v pohodě a věřím, že to bude držet a bude to v pohodě.

Cítil jste, že to v Plzni už dál nepůjde?

Chtěl jsem jít pryč už v zimě, ale to mi to bylo zakázáno. Pak mi darovali pár minutek, takže jsem byl trošku naštvaný. S panem Šádkem jsme se domluvili, že to takhle bude nejlepší, když tam nezapadám. Nejsem ale nějaký naštvaný ani on vůči mě. Rozešli jsme se v míru a pohodě.

Co vám pan trenér Koubek vyčítal?

Nevím, musíte se zeptat jeho.

Řešil jste i jiné nabídky?

Samozřejmě Slovácko, což je dlouhodobé. Hrál jsem tam, ale nebylo to tak horké a trošku mě to opustilo, když odešel trenér Svědík.. Stejně tak jsem měl něco ze zahraničí, ale nechtěli mě tak moc jako Sigma. To rozhodlo

V Sigmě je velká konkurence v podobě Lukáše Juliše.

Nevím, jestli budeme hrát oba nebo jen jeden. Všude je konkurence stejná, je v každém klubu a musí se s tím počítat.

Jaká komplikace je pro rodinu stěhování?

Stěhuji se docela často, takže to mám natrénované. Ale samozřejmě mám dvě děti a je to vždycky komplikovanější, než když jsem byl sám.

Je tady nový trenér. Jak budete hrát?

Nejen pro mě je to tady nové, ale tímhle i pro ostatní. Uvidíme, jak to bude fungovat, nedokážu říct.

Kde teď bydlíte?

Zatím tady na hotelu, ale hledám něco v Olomouci, protože jsem vždycky nerad dojížděl.

Co od tohoto angažmá čekáte?

Že si zahraji fotbal a budu se po tom posledním roku bavit.