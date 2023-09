Noční můra. Tak by se dal nazvat první poločas Sigmy Olomouc v utkání s Baníkem Ostrava. Brzkou červenou viděl brankář Matúš Macík, pro zranění musel střídat kanonýr Lukáš Juliš a Hanáci úvodní půli prohráli 0:2 po brankách Tanka a Ewertona. Po změně stran ještě inkasovali z kopačky Buchty a před deseti tisíci diváky padli jednoznačně 0:3.

Atmosféra Sigma - Baník | Video: Michal Muzikant

Trenér Václav Jílek mohl být před utkáním spokojený, protože se mu oproti duelu na Bohemians uzdravili brankář Matúš Macík, stoper Jakub Pokorný i útočník Lukáš Juliš, kteří byli proti Baníku v základní sestavě. Na střídačce pak byl připraven kapitán Radim Breite. I když, jak se později ukázalo, zařazení navrátilců nebylo vůbec podle představ.

Sigma vstoupila do utkání dobře, vytvořila si hned dva rohové kopy. Z prvního rozehrál Pospíšil signál na Zorvana, jehož střela byla zablokovaná, po druhém se míč dostal na zadní tyč k Vítu Benešovi, který ale byl překvapený, že k němu propadl a netrefil jej.

V 11. minutě přišla první chyba v obraně Sigmy. Abdulahi Tanko dostal míč za defenzivní řadu domácích, Macík vyběhl nejistě jen na půl cesty, zastavil se a nejlepší střelec Baníku jej přehodil a oslavil pátý gól v sezoně.

„Kritizoval jsem několikrát vstupy do utkání, ale tentokrát jsme byli dobře nachystaní. Beneš nás měl poslat do vedení, ale pak inkasujeme z nešance. Byla to pokrytá situace a my jsme dostali gól ze špatného postavení Macíka,“ kroutil hlavou trenér Václav Jílek.

Olomouc mohla hned srovnat. Vysoký míč Pospíšila Letáčkovi vypadl, Zorvan brankáře přeloboval, ale Ostravu zachránil na brankové čáře Ndefe.

V devatenácté minutě ale bylo domácím ještě hůře. Obraně utekl opět rychlonohý Tanko a gólman Macík znovu špatně vyběhl, nigerijský útočník mu udělal kličku a urostlý Slovák jej poslal k zemi. Hlavní sudí Szikszay Macíkovi ukázal červenou kartu a do brány tak musel Digaňa. Kouč Jílek obětoval v této sezoně produktivního Jana Vodháněla, kterého stáhl.

„Vodháněl šel vynuceně dolů, protože dostal naloženo. Byl bych raději, kdyby dal Tanko druhý gól, protože jsem přesvědčený, že v jedenácti bychom dokázali i s dvoubrankovou ztrátou něco udělat. Takhle tam byla chvilková ztráta motivace. Macík si je, myslím, svých chyb vědom,“ pokračoval Jílek.

„Soupeři možná někdy podceňují rychlost Tanka. Macík si u gólu i u vyloučení možná myslel, že bude u míče dřív. U branky dostal Tanko dobrý míč a skvěle to vyřešil. Proti deseti už jsme byli kvalitnější na míči, byť mě některé ztráty mrzí,“ hodnotil trenér Baníku Pavel Hapal.

Tento moment změnil obraz hry a Baník začal Sigmu, která hrála o jednoho hráče méně, tlačit. Ve 29. minutě Sigma nedokázala dostatečně daleko odvrátit roh, Buchta posunul na Ewertona, který přesnou střelou na zadní tyč zvýšil na 2:0.

Pro Hanáky to byl poločas hrůzy. Ve 30. minutě se totiž Lukáš Juliš chytil za sval, který jej nepustil už do minulého utkání, a o dvě minuty později si ve středovém kruhu sedl na zem, z trávníku odkulhal a musel střídat.

Ve 41. minutě pak Kpozo srazil na půlce k zemi Kramáře. Domácí se vehementně dožadovali žluté karty, která by byla pro ghanského fotbalistu již druhá v utkání, jenže sudí Szikszay ji neudělil.

Ještě do poločasu mohl Tanko přidat třetí gól Baníku. Centr Ewertona však hlavou tečoval mimo.

Trenér Václav Jílek reagoval na nepříznivý vývoj dvojím poločasovým střídáním. Jenže domácím se sypalo opravdu všechno. V 56. minutě musel být na nosítkách odnesen Denis Kramář a kouč Jílek musel opět (a naposledy) střídat.

Po hodině hry mohl na drama zadělat Ondřej Zmrzlý, který zakončoval centr Navrátila, ale Letáček dobrým zákrokem udržel dvoubrankové vedení Baníku, následně nedostal míč za jeho záda ani dorážející Zifčák. Levý bek Sigmy byl nadále aktivní, dostal se opět do vápna, tentokrát byla jeho střela zblízky zablokovaná.

Baník poprvé po změně stran zahrozil v 65. minutě, ale Digaňa střelu Jurošky zpoza vápna vyrazil na roh. Další povedená rána tentokrát z kopačky Riga mířila mimo.

V 77. minutě Ostrava definitivně rozhodla. Boula našel mezi stopery rozběhnutého Buchtu, který byl tváří v tvář Digaňovi úspěšný.

Čtvrtý úder následně mohl přidat Juroška, ale z úhlu napálil jen břevno. V nastaveném čase ještě mohl kosmeticky upravit skóre Beneš, ale jeho hlavičku po rohu vytáhl Letáček.

Sigma Olomouc tak poprvé v ročníku ztratila body na vlastním hřišti. Navíc s Baníkem prohrála pátý z posledních šesti zápasů před svými fanoušky, kterých tentokrát na Andrův stadion dorazilo 10 015. Podruhé za sebou navíc o tři branky.

„Je to tvrdá porážka a tvrdý náraz. Baník nebyl na brankové příležitosti lepší, ale Letáček ho podržel a my jsme se nedostali na kontaktní gól. Ve druhé půli jsme se snažili, ale byli jsme neefektivní. Pro diváky je to škoda, mohl se tady odehrát dobrý zápas.

„Pro nás je to důležité vítězství, byť jsme do obou poločasů nevstoupili ideálně. Podržel nás brankář Letáček, aby nám Sigma nedala kontaktní gól. Jsem s výhrou spokojený, byť mě mrzí, že to bylo doma v Olomouci. Ale bojuji teď za Baník. Měli jsme tady domácí prostředí. Síla baníkovského publika byla velká a kluky fanoušci nabudili už při rozcvičce,“ dodal Pavel Hapal.

SK Sigma Olomouc - FC Baník Ostrava 0:3 (0:2)

Branky: 11. Tanko, 29. Ewerton, 77. Buchta.

Rozhodčí: Szikszay - Ratajová, Antoníček - Zelinka (Video). ŽK: Zorvan, Zmrzlý - Kpozo, Lischka. ČK: 19. Macík (Sigma). Diváci: 10015.

Olomouc: Macík – Chvátal, Pokorný, Beneš, Zmrzlý – Ventúra, Pospíšil (46. Zifčák) – Vodháněl (22. Digaňa), Zorvan (46. Fortelný), Navrátil – L. Juliš (33. Kramář (57. Šíp)). Trenér: Václav Jílek.

Ostrava: Letáček – Ndefe (64. Juroška), Lischka, Pojezný, Kpozo – Buchta, Boula (83. Kaloč), Rigo, Ewerton – Tanko (55. Šín), Kubala (83. Klíma). Trenér: Pavel Hapal.