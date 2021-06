Fotbalový Andrův stadion, domov prvoligové Sigmy nabízí v těchto dnech velmi nevšední podívanou. Parádní zelený pažit je už pryč, místo fotbalistů se na ploše mezi tribunami prohánějí traktory a speciální stroje. Olomoucký klub v letní přestávce přistoupil k rekonstrukci hrací plochy. Na start příštího ročníku ve druhé polovině července už by ale všechno mělo být v pořádku.

Olomoucká Sigma rekonstruuje po sezoně hrací plochu. Andrův stadion je momentálně bez trávníku | Foto: DENÍK/Jiří Fišara

A to i přesto, že nový trávník se nebude pokládat, ale vysévat. "Pak už to bude na nás. Budeme muset hřiště kvalitně hnojit, sekat a dodávat mu živiny, jaké potřebuje," prohlásil pro klubový web Dušan Romanovský, který se o trávníky v Sigmě stará 25 let.