Lídr prvoligové tabulky a poslední český mistr by měl na Hanou poslat údajně až 30 milionů korun. Ve hře byl také podíl na dalším případném přestupu.

Zima by se měl v nejbližší době připojit k novým spoluhráčům na soustředění v Portugalsku.

„Je to velká výzva a taky velká šance, kterou bych rád využil. Jsem pořád mladý, věřím, že toho před sebou mám ještě hodně a tohle by mohl být mezistupeň, který by mi mohl umožnit dostat se ještě výš, třeba do nějakých lepších zahraničních lig,“ říkal Zima na začátku přípravy.

Tehdy Sigma ještě první nabídku sešívaných odmítla, ke svolení k přestupu Hanáky přiměl až vylepšený návrh, který dorazil tento týden.

Zima, jenž má na kontě pouze dva prvoligové starty pak dostal svolení k odletu ze soustředění Olomouce v Turecku a vyrazil do Prahy dojednat zatím životní přestup.