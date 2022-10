Po srandičkách zpátky do práce. Sigma chce na Slavii navázat v Ďolíčku

„Nálada po Slavii byla dobrá, ale nějaké srandičky proběhly maximálně první den na regeneračním tréninku. Hráči jsou profesionálové, dobře ví, že je potřeba i na tréninku být kvalitní, takže přípravě už od dalšího dne dávali veškerou vážnost,“ říká asistent trenéra Milan Kerbr.

Dalším soupeřem v cestě budou Bohemians. Klokanům se v této sezoně opravdu daří. Po jedenácti zápasech jsou na čtvrtém místě o čtyři body před sedmou Sigmou. Body ale sbírají hlavně na venkovních hřištích. Před svými fanoušky v pěti utkáních vydolovali jen dva body.

„Bohemka je mužstvo, které hraje především dobře týmově. Nemají tam nějaké výrazné individuality. Tým je ale perfektně semknutý. Sešlo se jim to a jsou zaslouženě tam, kde momentálně v tabulce jsou, i když třeba měla v některých zápasech i trochu štěstí,“ hodnotí Kerbr.

Naposledy Klokani vyhráli 4:2 na hřišti Slovácka, kde se hattrickem blýskl Roman Květ. Ve svých řadách pak má pražský klub také Jana Kováříka či hosta ze Sparty Václava Drchala.

Obdobně také Sigma je na tom lépe mimo Olomouc. V posledních třech duelech nepoznala porážku a dotahuje se na nejlepší šestku.

„Nečeká nás stoprocentně nic lehkého. My jsme ale vyhráli nad Slavií a chceme v tom pokračovat. Nechceme zase jít o stupínek dolů, naopak. Náš cíl je na Bohemce vyhrát,“ hlásí Kerbr.

Pro sigmáky je to už druhá cesta do Ďolíčku v této sezoně. Na začátku září v něm porazili Pardubice 2:0. „Ale tentokrát to určitě bude jiné. Na Bohemku lidi vždycky chodili a myslím si, že přijdou i teď. Jako hráč jsem měl zápasy v Ďolíčku zafixované jako jedny z nejlepších, protože atmosféra tam byla skvělá. Věřím, že i naše hráče to vyhecuje k tomu, aby maximálně bojovali o dobrý výsledek,“ popisuje Kerbr.

Poslední vzájemný zápas na tomto stadionu Sigma nezvládla a padla 0:2. Odveta na Andrově stadionu pak skončila bez branek.

Trenérský tým Hanáků nebude mít k dispozici Lukáše Greššáka, Denise Ventúru a Matúše Macíka. Naopak ve hře je návrat Filipa Zorvana.

„Už se zapojil do části tréninků a uvidíme, jestli bude připravený alespoň na část zápasu,“ prozradil Milan Kerbr.

Naopak u Bohemians je nejistý start Martina Hály, který do klubu zamířil po konci smlouvy v Sigmě. Hrát by neměl ani Tomáš Necid.

Duel s Bohemians startuje v hlavním městě v sobotu v 16 hodin.

