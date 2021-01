Největší zkouška dosavadní kariéry. Tak vidí fotbalový trenér Roman Pivarník přestup záložníka Šimona Falty z Olomouce do Plzně. Dvojnásobného reprezentanta dobře zná. V lednu 2013 jej vytáhl jako trenér Hanáků do zimní přípravy. Pak sledoval jeho vývoj jako trenér dalších ligových klubů. Mimo jiné i Plzně, která jej propustila nezvykle z prvního místa tabulky. „Je to pro něj výzva. Ukáže se, jak na tom doopravdy je,“ soudí Pivarník.

Trenér Roman Pivarník. | Foto: Deník / Libor Kopl

„Předpoklady pro velký fotbal Šimon měl vždycky,“ myslí si Pivarník. I proto mu dal kdysi v Olomouci první šance. „Byly to začátky ročníku 1993, když z dorostu začali ti hráči naskakovat do dospělého fotbalu. Šimon byl levák, rychlostní typ hráče, s dobrým centrem, s dobrou střelou, i dobrý do kombinace. To jsou jeho přednosti dodneška,“ vykládá Pivarník.