Záložník Sigmy Olomouc Radim Breite je známý svým buldočím pojetím hry. Nevypustí souboj, presuje, naběhá spousty kilometrů, vybojuje míče. Proti Českým Budějovicím však vytáhl také dvě asistence (poprvé v ligové kariéře) a řídil tak výhru 2:1. A dobrých pasů měl v utkání více. Nejprve našel ideálně při vyrovnání Lukáše Juliše přihrávkou do vápna, následně jeho střelu z voleje protečoval do brány Jan Navrátil. A kdyby ve druhé půli proměnil samostatný nájezd po dlouhém pasu Breiteho Jan Vodháněl, mohl mít kapitán Hanáků hattrick z asistencí. Do šancí vyslal Vodháněla už předtím, stejně tak jeho nabídku nepřetavil v gól Filip Zorvan.

SK Sigma Olomouc - SK Dynamo České Budějovice | Foto: SK Sigma Olomouc

Dvě asistence v utkání jsme od vás hodně dlouho neviděli.

No, to jste možná už dlouho neviděli ani jednu… (smích) Mně je fakt jedno, jestli dám gól nebo nahraju. Pro mě je důležité, že jsme zápas zvládli a vyhráli.

Při té první jste dal míč Lukáši Julišovi. Věděl jste, že je velká šance, že dá gól?

My už se tomu kolikrát smějeme, že on do té brány přihrává a nestřílí. Ne, teď vážně. On má skvělé zakončení, co si budeme nalhávat.

Je jeho schopnost dát gól něco, co vám pomáhá v těchto zápasech?

Zatím to tak je. Může přijít období, kdy to tak nebude a bude to muset na sebe vzít někdo jiný. Teď to nějakým způsobem jde. Je dobré si říct, že je pořád začátek sezony.

Poté Jan Navrátil tečoval vaši střelu, což bylo klíčové.

Je dobře, že ji tečoval, protože by jinak šla tak dvacet metrů vedle.

Nemrzí, že Jan Vodháněl neproměnil vaši další přihrávku v gól?

No, možná v tom, že by nás třetí gól uklidnil. To je jediné. Kdyby to bylo o dva góly, tak na vás není taková tíha, jako když vedete jen o gól a nechcete ztratit zápas. Třetím gólem bychom si pomohli a soupeř by to musel úplně otevřít. Z toho by pramenily další naše šance.

Celkově jste nechytili začátek utkání. Čím to bylo?

Asi v tom, že jsme blbě napadali. Oni nám z toho vyjížděli a měli více ze hry. Začátek jsme určitě neměli dobrý. To všichni víme. Gól, který jsme dostali, nás paradoxně probral. Do konce poločasu jsme na hřišti dominovali a skončilo to dvěma vstřelenými góly, čímž jsme otočili zápas. Myslím si, že další dvě až tři gólové šance jsme ještě měli. Co se týče druhé půle, ta byla pro diváka asi nezáživná, z naší strany ale dobře odbráněná.

Asi nebyl úplně záměr soustředit se jen na defenzivu.

Určitě to záměr nebyl. Nedokázali jsme ale podržet míč a dvě, tři minutky si na něm odpočinout. Když jsme ho získali, tak jsme ho hned ztratili, což byl největší problém toho, abychom se na něm více udrželi.

Překvapily vás Budějovice něčím?

Myslím, že ne. Věděli jsme, jak budou hrát. Připravovali jsme se na kombinaci, kterou začínají odzadu. Ale nevycházel nám presink. Určitě ne do gólu na 0:1.

Báli jste se v závěru o výsledek?

Vždy, když je to o gól, tak jakmile jde míč do vápna, může se stát cokoliv. Je tady VAR, může to spadnout na ruku a být penalta. Je to těžké. Je super, že jsme to zvládli.

K výhře jste se protrápili. Je o to cennější?

Je to tak. V předchozí sezoně bychom takový zápas asi nezvládli. O to víc je ale dobré si toho vážit. Už v Hradci Králové jsme prohrávali a dokázali zápas otočit. Tohle bylo stejné. Z mužstva jde cítit síla. I když hra není dobrá, odbráněné to bylo dobře.

O střídání jste si řekl, nebo co se stalo?

Byla to shoda náhod. Víc bych to asi nerozebíral. Chtěli jsme střídat. Já říkal, že je to dobré, ale ta informace k trenérům nedošla. Shoda náhod… Příště se z toho musíme poučit. Na hřišti byli dva jiní hráči, kteří chtěli střídat a já do toho byl zrovna ošetřovaný. Nedivím se tomu, že mě vystřídali. Žádný zdravotní problém tam není.

Doma jste vyhráli počtvrté v řadě. Nemrzí tě, že přišlo jen 3500 diváků, zatímco na Moru proti Kladnu dorazilo 5000?

Je to škoda. Je krásné počasí, ale s tím asi nic neuděláme. Možná až přijede Slavie, tak přijdou.

Nemůže to být třeba časem?

To nedokážu posoudit. Jestli by přišli v šest, to nevím… můžeme to zkusit. Ale věřím tomu, že až za čtrnáct dnů budeme hrát s Baníkem, tak lidi přijdou, takže je to zvláštní.