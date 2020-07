Dva záložníci fotbalové Sigmy Olomouc prodloužili s hanáckým klubem své kontrakty.

Václav Pilař | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Šestadvacetiletý Tomáš Zahradníček prodloužil smlouvu o rok do léta 2022, o pět let mladší Zmrzlý se upsal do roku 2023. Sigma o tom informovala na svých webových stránkách.