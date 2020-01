„Máte nějakou schůzi?“ utahoval si zkušený brankář Miloš Buchta.

Kdepak schůze. Do A-týmu Hanáků se vrátil bývalý reprezentant Václav Pilař.

V mužstvu se objevil po dvou měsících. Po listopadovém zápase se Slavií se ohradil v tisku proti slovům trenéra Radoslava Látala, že má opět zdravotní problémy. Dodal, že proti němu trenér asi něco má, a požádal o rozvázání smlouvy. Následovalo přeřazení do béčka, kde i začal zimní přípravu.

Čekal se odchod jinam. Jenže nabídka, kterou by Hanáci akceptovali, nepřišla. Spekulovalo se o výměně za útočníka Železníka se Zlínem. Ten ale nakonec zamířil do Opavy. A tak v neděli Sigma oznámila vcelku nečekanou novinu. Pilař se vrací do áčka.

Trochu fádní kolorit zimních přípravných zápasů ta informace narušila dokonale. Na to, jak pobíhá mezi staronovými spoluhráči, byli zvědaví všichni. Jak bude fungovat komunikace s trenérem? Jak ho vezmou zpátky hráči, kteří se ve sporu postavili bizarním společným vystoupením na tiskovce na Látalovu stranu? Může to vůbec fungovat?

Slušný počet otazníků.

"Výsledky dělá kabina"

Co se dalo z tréninku vypozorovat? Že na hřišti Pilař nijak odstrčeně nepůsobil.

Absolvoval klasická cvičení Zapojoval se do kombinací, ukázal pár přesných pasů. Fotbalově pořád umí. Neznalého pozorovatele by nenapadlo, že je na tréninku něco neobvyklého.

Na druhou stranu, že by tak jako sníh odpluly a roztály všechny „křivdy minulosti“, to vyšlo najevo hned po skončení tréninkové jednotky.

„Teď k tomu nemám vážně co říct. Možná později. Je tady s námi zpátky jeden den. Já o těchto věcech nerozhoduji,“ řekl s omluvou při odchodu ze hřiště kapitán týmu Vít Beneš, který vedl zmíněnou týmovou delegaci na tiskovce.

„Já se k tomu nemám vyjadřovat, takže po mě nic nechtějte. Běžte se zeptat někam jinam,“ prohlásil trenér Látal.

„Uvidíme, jak to bude všechno klapat. Dnes přišel do kabiny. To, aby fungovala, byl pro mě v každém angažmá naprostý základ. Výsledky dělá kabina, ne jednotlivci. Naposledy v Trnavě jsme neměli žádné hvězdy, ale díky soudržnosti kabiny jsme dosáhli velkých úspěchů,“ přidal po chvíli přece jen pár dalších slov.

Cvičení od Brücknera

Pilař už v těch chvílích kroužil osamocený po hřišti. Pod dohledem asistenta Jiřího Nečka střídal ostré rovinky s volnějšími úseky. Chvíli sprintoval na krátkou vzdálenost, pak na delší. A zase znovu kolem hřiště. To celé dobrou půlhodinu. Solidní záběr.

„Venca chtěl běhat,“ hlaholil zvesela Neček, když tahle tortura skončila.

„Dostal zátěž místo zápasu, který ostatní hráli o víkendu. Tohle cvičení je ještě od Brücknera,“ dodal na vysvětlenou. Když Pilař mířil k novinářskému hloučku, v dobrém rozmaru na něj ještě zavolal, ať nezapomene na pochvalu.

„Jak probíhalo jednání o návratu?“

„Vyříkali jste si všechno?“

„Jste rád, že jste zpátky?“

Otázek na jednatřicetiletého navrátilce do ligového kádru by bylo určitě i mnohem mnohem víc. Jenže odpovědí se nedočkaly.

„Nezlobte se. Všechno už víte, bylo to v prohlášení. Nechci vypadat nějak namyšleně, to vůbec. Ale nechci k tomu nic říkat,“ řekl jen Pilař a spolu s Nečkem z řepčínského areálu autem vyrazil na Andrův stadion.

Ve středu má se Sigmou vyrazit do Turecka na herní soustředění. A po něm? Kdo ví.