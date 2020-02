Jeho kauza je všeobecně známá: po listopadovém zápase se Slavií se Pilař ohradil v tisku proti slovům trenéra Radoslava Látala, že má opět zdravotní problémy. Veřejně vznesl námitku, že proti němu kouč asi něco má a požádal o rozvázání smlouvy.

Další nestandardní krok učinili Pilařovi spoluhráči v čele s kapitánem Vítem Benešem – veřejně totiž deklarovali, že jednoznačně stojí za trenérem. Následovalo Pilařovo přeřazení do béčka, kde i začal zimní přípravu.

„Týmová chemie je strašně důležitá, proto jsem byl překvapený způsobem řešení té kazy, které nebylo ideální,“ konstatoval Vlastimil Palička (na malém snímku vpravo), bývalý fotbalista, nyní trenér a fotbalový expert.

„Hráč v každém případě přestřelil. Na jednu stranu ho chápu, protože on je už asi alergický na negativní informace o jeho zdravotním stavu. Zvolil ale nevhodné řešení, když veřejně osočil trenéra. Kouč se o něm vyjádřil na tiskovce trošku necitlivě, možná by to dnes řekl trochu jinak, ale už se stalo,“ rekapituloval Palička souběh událostí.

"Jakoby se nic nestalo"

Čekal se Pilařův zimní odchod ze Sigmy. Jenže nabídka, kterou by Hanáci akceptovali, nepřišla. V lednu se tak jednatřicetiletý záložník vrátil do přípravy s áčkem.

Od té doby to při pohledu zvenčí vypadá, jakoby se nic nestalo. Pilař nechyběl na soustředění v Turecku, trenér Látal jej v generálce v Karviné poslal do základní sestavy.

Bude zkušený fotbalista platným hráčem i během ligového jara?

„Může být platný, pokud je stoprocentně zdravý a připravený v hlavě. Záležitosti, které pronikly na veřejnost, musejí být vyřešené a vzájemně to musí fungovat,“ komentuje Palička.

„Atmosféra se lehce nabourá a pak se kolikrát musí problém delší dobu lepit. Záležet bude na komunikaci se spoluhráči i trenérem. Do kabiny nikdo z nás nevidí, takže jak se jim to podařilo vyřešit, to se uvidí až na hřišti,“ uzavírá Palička.