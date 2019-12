„Rád bych zdůraznil, že v klubu SK Sigma Olomouc hraji rád a mrzí mne, jak jsou má slova v některých případech vykládána. V rozhovoru jsem chtěl pouze poukázat na to, že se cítím dobře a mám ambici klubu, mužstvu i fanouškům dokázat, že mohu hrát na vrcholové úrovni a být platným prvoligovým hráčem,“ stojí v textu.

„Budu velmi rád, když vedení Sigmy Olomouc a můj agent zasednou k jednacímu stolu a mé další působení v klubu vyřeší. Do doby, než se tak stane, nechám případné komentování jednání či situace okolo mého působení v hanáckém klubu výhradně na mém agentovi a nebudu se k situaci dále vyjadřovat. Děkuji,“ zní druhá část Pilařova prohlášení.

Celý příběh odstartovalo vyjádření trenéra Radoslava Látala po zápase se Slavií, ve kterém dal kouč najevo, že fotbalistu neposlal do hry kvůli zdravotním problémům. To ovšem Pilař v rozhovoru pro deník Sport popřel. Následně byl za porušení interních pravidel týmu vyřazen z prvního týmu a dostal finanční pokutu.

Po sobotním utkání s Libercem podpořili toto rozhodnutí při hromadném vystoupení ostatní hráči Sigmy.

„Mrzí nás, jak to všechno dopadlo a jak se veřejnost vyjadřuje na adresu klubu a trenéra. Máme v týmu určitá pravidla, která musíme respektovat a plnit a Venca Pilař je nedodržel a porušil. Rozhodnutí trenéra tedy plně respektujeme a podporujeme,“ řekl za všechny kapitán Vít Beneš.

Chvíli před ním mluvil o Pilařovi na tiskové konferenci také asistent trenéra Látala Jiří Neček.

„Neznám rodinu, která by se nepohádala, ale co se upeče doma, mělo by tam zůstat. Překvapilo mě, že to Venca vytahuje ven a udělal z toho velký boom,“ prohlásil Neček.

„Já osobně dělám záznamy a zadávám údaje do programu, který nám vyhodnocuje, jak kdo trénuje. Vencovi jsem to vysvětloval. Kdyby nařkl z něčeho mě, tak bych to možná pochopil. Zarazilo mě ale, když nařkl Radka. Zvlášť když pod ním měl daleko vyšší minutáž než v minulé sezoně. Mrzí mě to, ale myslím, že to bylo zbytečné. Venca by se měl spíš omluvit svým fanouškům. Je to hrozná škoda,“ uvedl.