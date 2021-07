„Určitě to pro mě bude pikantní souboj, ale není to nic mezi Spartou a Jílkem. Soustředím se na nás, abychom předvedli důstojný výkon,“ potvrdil kouč, že pro něj půjde o neobyčejný zápas.

Žádnou výhodu v tom, že Spartu trénoval však nevidí. „Už je to dlouho, mužstvo je jiné, než když jsem tam působil,“ objasnil.

Spartě bude chtít v prvním kole nového ročníku ukázat, že byla chyba jej po necelém roce odvolat. „Každopádně pokud vyhrajeme, tak to v žádném případě nebudu brát jako nějakou satisfakci,“ odmítl.

Aktivita

Svého soka mohli Hanáci sledovat v ostrém zápase již v úterý, kdy Sparta fantasticky vstoupila do kvalifikace Ligy mistrů ve Vídni proti Rapidu, ale nakonec padla 1:2. „V utkání byla vidět síla Sparty hlavně v prvním poločase. Pokud by byla produktivní, odvezla by si lepší výsledek. Důležité je však, že nám tento zápas potvrdil věci, které proti nim hrát,“ prozradil Jílek.

„Cesta vede přes aktivitu, jiná není. Nemůžeme čekat, co Sparta vymyslí, ale musíme její hráče donutit k chybám. Chceme hrát zodpovědně dozadu a prezentovat se kvalitním rychlým přechodem dopředu a nebát se hrát,“ dodal.

Těžší otázkou pak je, koho očekávat v základní jedenáctce, kterou vyšle na hřiště Jílkův protějšek Pavel Vrba. „To je těžko čitelní. Vliv na sestavu bude mít určitě odveta s Rapidem. Každopádně Sparta disponuje obrovskou individuální hráčskou kvalitou,“ uznal olomoucký lodivod.

Pablo možná, co Jemelka?

On sám může pro utkání počítat s kompletním kádrem, samozřejmě kromě dlouhodobě zraněného Jakuba Yunise. Na trávníku se tak na nějakou dobu může objevit i navrátilec po zranění Pablo González, který v přípravě odehrál jen část poločasu.

„Vracel se po dlouhém výpadku a s týmem je jen čtrnáct dní. V závěru soustředění se cítil dobře a absolvoval i zápasovou zátěž, ale bylo vidět, že stoprocentně připravený není. Důležité je, že bolest se mu nevrací, ale ještě má nejistotu při některých pohybech a třeba při krátkých sprintech se hodně hlídá. Během týdne by měl být nachystaný, ale část zápasu může odehrát i teď,“ popsal Jílek.

Naopak Václava Jemelku ještě fanoušci pravděpodobně neuvidí. „Ze zdravotního hlediska bych s ním mohl počítat, ale z kondičního to nedává smysl. V plném zatížení je teprve od pondělí,“ objasnil trenér. Jemelka byl totiž mimo kvůli svalu od 10. dubna.

Jednička? Macík!

Realizační tým Sigmy měl o základní sestavě téměř jasno už ve středu. „Jsme rozhodnuti v 80 procentech. Ještě se musíme rozmyslet na dvou nebo třech postech,“ přiblížil kouč, který prozradil, že jako jednička začne sezonu Matúš Macík.

Václav Jílek si je vědom, že vstup do ročníku bude pro jeho tým nesmírně důležitý. „Z kluků cítím energii a věřím, že když budeme mít dobrý vstup, naše výkonnost bude ještě gradovat. Musíme se odrazit od dobrého sobotního výkonu,“ zakončil.

AC Sparta Praha - SK Sigma Olomouc



Výkop: Sobota 24. července, 19.00

Rozhodčí: Orel – Paták, Podaný (Klíma) | VAR: Adam, Hrabovský.

Bilance: 29 – 13 – 10, 79:34

Poslední zápas: 3:2

Předpokládané sestavy:

Sparta: Nita – Wiesner, Štetina, Hancko, Höjer – Karlsson, Krejčí II, Pavelka, Karabec, Pešek – Hložek.

Sigma: Macík – Látal, Hubník, Beneš, Vepřek – Hála, Breite, Sedlák, Daněk, Zahradníček – Růsek.