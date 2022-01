Pikantní duel pro novou posilu Sigmy by se měl odehrát ve středu 9. února, což je oficiální hrací termín.

Hanáci mají týmu z Uherského Hradiště co vracet, protože v posledním vzájemném utkání, jenž se v Olomouci hrálo na konci února, padli vysoko 0:3. Právě v tomto utkání naskočil Jan Navrátil do 300. ligového střetnutí.

Se Sigmou do Evropy? Bylo by to nádherné, sní Navrátil

Pro oba celky půjde o důležité utkání o postup do semifinále, protože vítěz poháru si zajistí druhé předkolo Konferenční ligy

„Pohárová soutěž má určitě velkou prestiž a je to skvělý způsob, jak se dostat do evropských pohárů. Finanční částka je určitě také velkou motivací, aby každý tým makal a dostal se do pohárové Evropy,“ řekl patron a bývalý obránce Petr Vrabec, který trofej jako hráč zvedl nad hlavu šestkrát.

Kromě Sigmy se Slováckem se fanoušci můžou těšit také na další derby. Obhájce trofeje z minulé sezony Slavia totiž v Edenu přivítá největšího rivala ze Sparty.

Los Mol Cupu



Čtvrtfinálové dvojice: Olomouc – 1. FC Slovácko, Hradec Králové – Bohemians Praha 1905, Slavia Praha – Sparta Praha, FK Jablonec – Mladá Boleslav.