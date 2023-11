Bývalý hráč Sigmy Olomouc Petr Ševčík obléká už od roku 2019 dres Slavie, má tři tituly z české nejvyšší soutěže, ale často jej trápí zranění. Nejinak tomu bylo ještě nedávno, ale uzdravil se, odehrál čtvrt hodiny proti AS Řím a potom diktoval tempo na jemu dobře známém trávníku Androva stadionu při výhře sešívaných 3:1.

SK Sigma Olomouc, SK Slavia Praha, Petr Ševčík | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Hodně jsem se sem těšil, v Olomouci hraji rád. Bývá tady skvělá kulisa i hřiště, které je tady každý rok na špičkové úrovni. Nám takový trávník vyhovuje k fotbalu, který chceme hrát,“ řekl na úvod Petr Ševčík.

Devětadvacetiletý záložník nehrál utkání od poloviny září a téměř dva měsíce pro zranění stál, přesto v neděli patřil mezi nejlepší slavisty na hřišti, a to sešívaní předvedli celkově dobrý výkon.

„Nemám problém se do toho po zranění dostat. Fotbal je o hlavě a u mě vždycky záleží hlavně na kondici, kterou musím dohánět. Máme ale skvělý tým odborníků, fyzioterapeutů, masérů i kondičních trenérů, kteří nás do toho dokáží dostat. Je to jejich velká zásluha, že jsem proti Sigmě mohl nastoupit,“ říkal Ševčík.

Střípky D. Kobylíka: Fiala je na řadě, Novák bude posila, důležitý je teď pohár

„Je to asi jeho největší přednost, nevím, jak to dělá, ale v momentě návratu má vždycky nejlepší formu. Ta mu ale bohužel moc dlouho nevydrží, protože jakmile odehrajeme anglický týden čtvrtek-neděle, tak v tom nedělním utkání přijde nějaké svalové zranění, takže je to věc, kterou musíme a chceme hlídat,“ poodhalil trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

„Když jsem viděl, že se dal do kupy a naskočil do utkání proti AS Řím, tak mu sice přeji to nejlepší, ale říkal jsem si, že si mohl návrat ještě o týden posunout. Znám jeho kvalitu a má tady motivaci. Odehraje proti nám vždy dobrý zápas, byť mi sám říkal, že jich moc nebylo, protože bývá často zraněný,“ přidal na adresu Ševčíka trenér Sigmy Václav Jílek.

Ševčík si tak při čtvrteční výhře 2:0 nad italským AS Řím střihl pouze čtvrt hodiny, na Andrově stadionu pak vydržel do 78. minuty. Poté naskočil poprvé jako soupeř Olomouce Mojmír Chytil.

„Také on se sem těšil, má tady kamarády, rodinu. Ale nic jsme do kabiny za vítězství nevypisovali,“ pousmál se Ševčík.

Ten má ve středu pole velkou konkurenci v podobě Oscara, Zafeirise či Provoda. „Jsme Slavia a v takovém klubu budeme bojovat o místo každý trénink. Každé přestupové období přijde tři až pět nových hráčů a noví vlčáci sem chodí pořád, takže je na každé hráči osobně, jak se k tomu postaví,“ říká odhodlaně.

Nová ingredience pro Sigmu. Novákovi debut (ne)vyšel, vzpomněl si na dětství

A má výhodu, že podle trenéra Jindřicha Trpišovského je od svých konkurentů odlišný. „Je vyhraný a oproti ostatním dokáže jako jeden z mála diktovat tempo hry, přidržet míč a rozhodnout se pro dobrá řešení. Ale hlavně zrychluje hru nahoru, což ostatní hráči nemají. S ním je hra rychlejší a plynulejší, má první přihrávku nahoru na rozběhnuté hráče. Zafeiris se to učí, Oscar to nemá a asi nikdy mít nebude. Petr má ingredienci, která nám při jeho absenci chybí,“ popisuje hlavní kouč Slavie.

„Říkám to nerad, protože na něj máme velké nároky a spoustu věcí mu vyčítáme, ale hodí se teď k němu slovo nenahraditelný, protože když chybí, tak to v ofenzivě někdy nemá parametry jako dnes,“ pokračuje Trpišovský.

„Kombinace střeďáků Oscar, Ševčík, Provod byla opravdu síla. Byli silní na míči, v pohybu, dobře přepínali. Ševa mi moc radost neudělal, protože patřil k nejlepším hráčům,“ uzavřel Jílek.