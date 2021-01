Hned dvěma pokutovým kopům museli v sobotním utkání na Slavii čelit olomoučtí fotbalisté. Diskuze vyvolala především první penalta, ze které sešívaní vyrovnali na 1:1 záhy po vedoucí brance Radima Breiteho.

Útočník Pražanů Jan Kuchta si podle všeho krátce předtím, než jej fauloval Lukáš Greššák, přiklepl při zpracování míč rukou. Však se také sudí Ondřej Berka několik desítek vteřin radil s rozhodčím u videa a celou situaci přezkoumávali.

„Já jsem ruku necítil, i když to bylo hodně v rychlém sledu. Zpracovával jsem si balon do těla. Cítil jsem, že jsem to hrál bokem. Dal jsem si to dál od nohy a pak mě Greššák podrazil. Myslím, že to byla jasná penalta,“ vykládal po utkání slávistický útočník.

Pro O2 TV Sport pak celou situaci okomentoval i videorozhodčí zápasu Jiří Adam.

„Nemůžeme rozhodovat na základě domněnek. Z jednoho záběru zadní kamery to vypadalo, že se pravděpodobně mohlo, ale i nemuselo jednat o ruku. Reverzní kamera ale prokázala opak. S největší pravděpodobností se Kuchta míče rukou nedotkl. A neexistuje jasný důkaz, že ano,“ prohlásil v rozhovoru.

Zároveň doplnil, že i kdyby Kuchta neúmyslně rukou zahrál, nemuselo by to nutně znamenat odvolání penalty.

„Podle úpravy pravidel z léta platí, že pokud hráč vstřelí rukou branku, nebo vytvoří brankovou příležitost, tak se musí pískat, i kdyby to bylo neúmyslné hraní. To ovšem nebyla tato situace, protože byl faulován na pokutový kop,“ uvedl Adam.

Každopádně v případě, že by videoasistenti nabyli přesvědčení, že Kuchta rukou hrál, poslali by situaci na přezkum hlavnímu rozhodčímu. S problémem, zda je vlastně odpískaná penalta po vlastním hraní rukou vyložená branková příležitost, by se musel vypořádat sám arbitr Berka.

„Sami jsme tady hledali záběr asi dvacet minut, a ani tak si nejsme stoprocentně jistí, jestli se mu to o roku otřelo. Pochopitelně slávističtí fanoušci budou říkat, že je to jasná penalta, ostatní, že ne. Rozhodčí rozhodli takhle,“ doplnil ve studiu expert O2 TV Petr Mikolanda.

Olomoučané ale na nepřízeň sudích nežehrali. Záložníka Sigmy Breiteho štval spíš fakt, že Hanáci vůbec celou situaci dopustili.

„Nechci hodnotit, jestli ruka byla nebo nebyla. Za stavu 1:0 jsme měli hru rozkouskovat. Bylo tam několik chyb, které se nabalovaly. Měli jsme akci přerušit, místo toho jsme to nechali dojít až k penaltě,“ řekl.

Podobně hovořil i kouč Radoslav Látal, který při oslavách Breiteho gólu ještě mužstvo upozorňoval na důležitost následujících minut.

„Děláme to vždycky. Následujících 5 až 10 minut je potřeba vydržet. To jsou ty nejdůležitější chvíle, protože soupeř se bude snažit okamžitě odpovědět. Že dostaneme za minutu gól, to je hrubá chyba,“ zlobil se.

O druhé penaltě, kterou vyrobil David Houska faulem na Jakuba Hromadu, se debaty nevedly.

„Došlo tak asi k brnknutí o nohu. Každý hráč je ale za sebe zodpovědný. Víme, že je tady VAR a tak dále. Jsou to naše chyby, které nás srážejí,“ nevymlouval se nijak kouč Látal.

Jeho tým čeká v příštím kole Opava a po sedmi utkáních bez vítězství už by potřeboval bodovat naplno. Jinak bude celkem jistě následovat sešup tabulkou dolů, daleko od vysněných pohárových příček.