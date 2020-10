Jak jste viděl penaltový zákrok?

Ondrášek dostal hezkou přihrávku mezi nás s Džemem, přebral si to hezky a šikovně mi přepadl přes nohu. S odstupem času si myslím, že to faul byl.

Jak jste viděl situace na druhé straně. Třikrát se konzultovalo s videem.

Měl jsem to přes celé hřiště, neviděl jsem prakticky nic, takže to těžko můžu posoudit.

Jaké byly souboje s Ondráškem? Byl to jejich klíčový element?

Souboje byly těžké, ale byl ve správný čas na správném místě. Dal gól, zařídil penaltu, pak měl ještě jednu šanci. Kdyby dal na 3:1, tak by bylo nejspíš po zápase. Klíčový hráč to byl.

Kde se stala chyba u prvního gólu, Ondrášek tam zaběhl za vaše záda.

V první moment jsem ho viděl, jak tam nabíhá. Bylo to hodně v rychlosti. On si v ten klíčový moment odskočil na zadní tyč. Já jsem si spíš hlídal tu přední. Dostal krásný balon. Byl to ale můj hráč. Ten gól jde za mnou.

Jaké to bylo před zápasem, kdy jste skoro nevěděli, jestli se bude hrát? Bylo to dramatické?

Bylo. Ale jsou to věci, které člověk neovlivní. Když něco nacvičujeme na tréninku v týdnu, tak stejně čekáme na testy. Teď tam bylo pár kluků, kteří byli pozitivní. Museli jsme se s tím vypořádat a myslím, že jsme to zvládli velice dobře. Kluci to odmakali skvěle a klobouk dolů.

Berete remízu?

Pořád jsme hráli s Plzní, takže bod je dobrý, i když jsme měli dost šancí. Musíme být při zemi. Soupeř vedl po penaltě 2:1. Srovnali jsme, a pak už to bylo dost o štěstí, jestli se nám to podaří strhnout, nebo naopak gól dostaneme. Jsme spokojení.

Zdálo se, že ke konci Plzeň šlapala vodu. Měl jste stejný pocit?

Hráli těžký zápas v Izraeli, pak dlouhá cesta, potom byli několik dní na hotelu. Odehrál jsme taky nějaké takové zápasy. Myslím, že dnes jsme dostali Plzeň, která byla slabší. Jsem rád, že jsme toho využili a máme remízu.

Vypadli vám Aleš Mandous a Lukáš Greššák, což jsou důležití hráči pro defenzivní práci mužstva. Poprvé hrál Florent Poulolo, jaká s ním byla komunikace, když mluví jen francouzsky a španělsky?

Před zápasem jsme si museli spoustu věcí vyjasnit. Bude pro něj důležité naučit se česká slovíčka. Neměl by to být zas až takový problém. Zvládl to na tom svém postu docela dobře. Čistil to, odehrál slušný zápas. Kluci, co nám vypadli, to byla určitě trochu ztráta, ale vypořádali jsme se s tím slušně a zvládli jsme to i za ně. Za to jsem moc rád.

Měli jste také vyloučeného trenéra. Všiml jste si toho?

Samozřejmě jsem si toho všiml. Rozhodčí tam běžel. Dostal žlutou kartu, pak ještě druhou. Celý zápas se ale na hřišti musíme koučovat i sami. Z lavičky samozřejmě přicházely pokyny i pak, když už byl vyloučený.