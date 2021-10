„Liberec byl lepší v tom, že dal dvě branky. To rozhodlo. Nemyslím, že bychom podali špatný výkon. Ale udělali jsme dvě hrubé chyby, po kterých jsme dostali dva góly,“ hodnotil duel Breite.

Liberec šel do vedení už po čtvrthodince. Na pravé straně vyřadil Pavelka chytrou přihrávkou na Gebre Selassieho ze hry tři Olomoučany naráz. Bývalý reprezentant pak přichystal ideální palebnou pozici pro mladíka Christiána Frýdka, jenž pohlednou ranou do šibenice vstřelil svou premiérovou branku v první lize.

„Jednoznačně jsme nezachytili Gebreho. My jsme tam tři stáli a ani jeden z nás nezareagoval. To byla zásadní chyba, že jsme se s ním nikdo nechytili. Že to pak Frýdek krásně trefil, s tím už nic neuděláte,“ mínil Breite.

„V těchto zápasech první branka určuje ráz utkání,“ řekl kouč Sigmy Václav Jílek. „Určující však byla celá první patnáctiminutovka, do které jsme vstoupili strašně špatně. Řekl bych, že až bojácně. Soupeř byla agresivnější, důraznější, aktivnější. I kdy si nevypracoval moc brankových příležitostí, tak to byl důležitý faktor pro vstřelení krásné první branky,“ prohlásil olomoucký trenér.

Sigma poté přidala, nicméně nabídnuté příležitosti Pablo González ani Martin Hála nezužitkovali. Oba ztroskotali na brankáři Knoblochovi. „Produktivita byla rozhodující,“ uvedl Jílek.

„Herně to podle mě nebylo špatné ani z jedné strany. Myslím, že to bylo koukatelné. Ale na to se bohužel nehraje. Chyběl nám důraz. Příležitosti na to, abychom vstřelili branku, jsme měli. Liberec dva góly dal, my ne,“ zopakoval Breite.

Pojišťovací druhý gól přidal Liberec po přestávce z penalty. Po zákroku Pavla Zifčáka na Chaluše ji sudí Batík nařídil po konzultaci s videoasistentem. „Na tu dálku jsem to neviděl, ale asi byla darovaná,“ řekl Jílek. „Neviděl jsem to na videu, tak to nechci moc hodnotit. Na hřišti si vždycky přejete, aby to penalta nebyla. Když je to na vás, tak naopak chcete, aby byla. Rozhodčí to pískl, má k dispozici VAR, tak to nechci zpochybňovat,“ řekl Breite k důležité situaci. „Věděl jsem, že došlo ke kontaktu. Přišlo mi, že jsem měl ruce dole a Chaluš do mě naběhl. Rozhodčí mu nejdřív říkal: Ani to nezkoušej. Nakonec z toho ale byla penalta. Není to ale na mě. Je to na rozhodčím. Byl tady VAR, tak je to tak,“ krčil rameny Zifčák.

„Byl to pro ně samozřejmě důležitý gól. Pak už jsme si toho nevytvořili moc. Byli jsme trochu v křeči. Měli jsme možná jednu šanci. Létalo to tam sice z jedné i z druhé strany, ale nebylo to na hráče, spíš do prostoru,“ doplnil Breite.

Nějaké možnosti Sigma přece jen ještě měla. V dobré pozici promáchl Antonín Růsek. Zmrzlého střelu zase nohou zlikvidoval velmi dobrý gólman Knobloch. „Měli jsme příležitosti, abychom to zdramatizovali, ale ani ty jsme neproměnili a Liberec to pak už v poklidu dovedl do vítězného konce,“ uzavřel Jílek.