Jedno měření sil s týmem z evropských pohárů má Sigma za sebou, druhé před sebou. V lize na Slavii nestačila v MOL Cupu ji čeká ve čtvrtek Plzeň. Hanáci vyhlíží návrat stopera Víta Beneše a rovněž je v plném tréninku Antonín Růsek, který ale zatím do zápasů připravený není. „Nemyslím si, že by se Slavií rozhodla fyzická připravenost,“ řekl olomoucký trenér Václav Jílek.

Fanoušci na utkání Sigma - Slavia | Video: Michal Muzikant

Na Slavii jste nestačili, jak utkání hodnotíte?

Všichni viděli, že jsme se utkali s obrovskou kvalitou soupeře. Z mého pohledu se hrálo velmi kvalitní ligové utkání v obrovském tempu, stálo nás hodně sil a rozdíl v konečném výsledku bych spatřoval ve dvou věcech. První je individuální kvalita soupeře, který dokázal lépe řešit situace pod tlakem na obranné i útočné polovině. Druhá věc, která určila ráz utkání, byla inkasovaná branka před poločasem. To byl klíč. Slavia pak dobře držela míč v pohybu. Velký kredit pro ni. Vůbec nevypadala, že má za sebou těžké utkání ze čtvrtka, kde odběhala neskutečný výkon. Vypadala naprosto připraveně a skvěle. Nechtěl bych ale snižovat náš výkon. Vydali jsme se maximálně, nestačilo to. Byla potřeba mít štěstí, které jsme při druhém a třetím gólu neměli. Protože to nebyli šance, ale míče se tam spíše poodrážely. Na druhou stranu je potřeba vidět, že Slavia si za těmito situacemi šla aktivním běžeckým výkonem šla.

Souhlasíte, že vás to stálo hodně sil kvůli ztrátám?

Ztráty v přechodu bolí. Obzvláště, pokud jsme v náběhu a hrajete proti Slavii, která je schopná jít okamžitě nahoru. Potom běháte bazény tam a zpět. Několikrát jsme míč vyhodili místo toho, abychom ukázali kvalitu, kterou jsme měli po vyrovnání. Je to hodně o mentalitě, sebedůvěře. Musí vám dva tři míče vyjít. Měli jsme jen dobré sekvence, nebyla tam konzistence.

Chtěli jste do utkání vstoupit aktivněji?

Slavia byla výrazně lepší, dala velmi rychle gól a potom diktovala tempo. Pro nás bylo velmi složité z pohledu mentality dostat tak brzy gól. V tu chvíli jsme spadli, Slavia točila hru a bylo složité se na míč dostat. Měli jsme jiný plán, chtěli jsme do zápasu dobře vstoupit a zatlačit Slavii agresivitou a presinkem. Slavia se dobře rozhodovala, ukázala kvalitu a pomohlo také super kvalitní hřiště. Když jsem se s hráči bavil po zápase, tak říkali, že na tomhle jde všechno uhrát lépe než na jiných stadionech. Pochvala pro trávníkáře, ale tentokrát nám to neulehčil.

Dalo se před druhým gólem udělat něco jinak?

Slavia byla vynikající patnáct minut, potom jsme měli my výbornou patnácti minutovku a pak to byl zápas, kdy do poločasu nebyl žádný tlak. Gól přišel po ztrátě v našem přechodu, ale potom jsme měli ve vápně přikrytou situaci v dostatečném počtu hráčů. Nezachytili jsme náběh Provoda. Někdy je to ale při takové rotaci hráčů složité, v postavení se utrhnete a nezareagujete. Tady konkrétně byl Filip Zorvan napojený a kdyby tam byl dříve, mohli jsme tomu předejít. Pak už se to tam poodráželo od Filipa Nováka a od jednoho slávisty k druhému. Druhá věc bylo postavení Ondry Zmrzlého, který byl venku a nedostal se do souboje. Každý gól jde zachránit, ale někdy rozhodují centimetry, setiny a v tom nás Slavia předčila.

Petr Ševčík říkal, že rozhodla fyzická připravenost, souhlasíte?

Já nevím. My se Slavií většinou vždycky máme podobný fyzický výkon a rozdíl je v tom technickém. Nemyslím si, že rozhodla fyzická připravenost. Pokud máte sílu na míči, jste schopni se na něm udržet a soupeře utahat, tak síly ztrácí rychleji. Těchto sekvencí měla Slavia více. Rozhodla technická kvalita.

Jak je na tom Beneš?

Víťa měl poměrně těžký průběh nemoci, 39 - 40 horečky, velký otok krku. Antibiotika dobral ve čtvrtek a je tři dny v tréninku. Ale víme, že u těchto hráčů, kteří mají nějaký věk, je potřeba restart dávkovat. je připravený a je otázka, jak to uchopit směrem ke čtvrtku. Po reprezentační pauze už by ale měl být plnohodnotně zpět. Stejně jako Lukáš Vraštil, který nám vypadl po tom, co odehrál velmi dobré utkání s Jabloncem. Nemohli jsme počítat ani s Honzou Fortelným. I přes kvalitu soupeře byla možnost uhrát lepší výsledek.

Uvidíme ještě do konce podzimu Antonína Růska v utkání?

Jedna věc je jeho návrat na trénink, druhá do ostrého utkání. Podle doktorů je Tonda víc než za půlkou léčby. Úplná regenerace nervu byla predikována na dvanáct měsíců, dnes je na sedmi, ale s tím, že jsme chtěli, aby dostával impulsy. Doktoři také chtěli, aby do toho šel, aby nerv zatěžoval v plném tréninku. Dělá všechny věci, ale je tam stále limit na akcelerační věci nohy a v plném došlapu a odrazu chodidla. Je tam velká rezerva na to, aby mohl jít do plného zápasu.