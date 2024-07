Příprava, Slatinice: SK Sigma Olomouc - AS Trenčín, Pavel Zifčák

Fotbalová Sigma Olomouc hlásí týden před startem nového ročníku odchod jednoho z odchovanců. Pavel Zifčák míří do Pardubic na roční hostování s opcí.

Místo na hrotu si Pavel Zifčák v konkurenci Juliše, Klimenta či Muritaly nevybojoval. Na křídle zase vypadal kromě stálic Vodháněla či Navrátila v přípravě dobře také mladý Matěj Mikulenka. Proto dostával 25letý olomoucký odchovanec prostor na pravém obránci.

Nicméně to není jeho typický a nejsilnější post. Spíše tam jen lepil díru, když byl mimo Juraj Chvátal. Tomáš Janotka navíc zapojil do přípravy výrazněji také Matěje Hadaše a až se zotaví po zranění, tak je variantou také Filip Slavíček.

„„Na útočných postech máme momentálně vysokou konkurenci. Pavel Zifčák by u nás pravděpodobně nedostával tolik prostoru, kolik by si představoval, proto jsme se rozhodli, že mu umožníme odchod do Pardubic,“ potvrdil trenér Tomáš Janotka.

Poslední duel navíc Zifčák odehrál jen za béčko, a tak míří do Pardubic, kde už v minulosti působil na hostování v sezoně 2019/2020. Tehdy hrály Pardubice druhou ligu, kterou vyhrály.

„Ze Sigmy se mi neodchází lehce, je to můj klub. Na jednu stranu je to trochu smutek, na druhou se těším na novou výzvu. Potřebuju především pravidelně hrát a věřím, že v Pardubicích budu mít větší prostor,“ řekl Pavel Zifčák. Nyní míří za trenérem Jiřím Saňákem, který mu na Hané v závěru uplynulého ročníku dával daleko více příležitostí i na hrotu útoku.

Kluby se dohodly na ročním hostování s opcí, byť má Zifčák smlouvu až do roku 2026. Za áčko Sigmy Zifčák odehrál 99 mistrovských zápasů, v nichž dal 14 branek. Dalších 54 duelů přidal za béčko, za které se trefil osmnáctkrát.