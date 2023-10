Přerovský rodák Pavel Vrba dorazil do Uničova se svým Zlínem v roli favorita. Ligový tým se ale na postup v MOL Cupu přes účastníka MSFL nadřel. Prohrával totiž 0:1, nakonec i díky vyloučení soupeře, penaltě a střídáním vyhrál 2:1.

Rozhodující penalta v utkání SK Uničov - FC Zlín | Video: Michal Muzikant

Jak zápas hodnotíte?

Vždycky je zápas proti soupeři z nižší soutěže těžký. Bere to jako něco víc než mistrovský zápas. Navíc když ho necháte dát první branku. My jsme si ten gól dali sami, protože jsme nebyli důrazní v osobním souboji a Uničov dohrál situaci lépe než my. Bylo těžké to zvrátit, museli jsme více tvoři a příliš se nám to nedařilo. Nebyli jsme v pohybu a všechno trvalo, bylo pomalé a Uničov si s tím poradil. Jsme rádi, že se obrat povedl, byť výkon nebyl ideální.

Pomohla vám střídání?

Určitě nám střídání pomohla, protože jsme se ve druhém poločase zlepšili. Měli jsme rychlejší mezihru a měli jsme díky tomu více šancí ve vápně. Pomohl nám Didiba stejně jako ostatní změny. Určití hráči jsou klíčoví a bez nich si mužstvo těžko poradí. Říkám to nerad, ale Didiba je klíčový. Duel ještě ovlivnilo vyloučení. Přesto si myslím, že bychom jej měli zvládnout ve větším klidu.

Utkání bylo plné emocí.

Podle mě to moc vyhecované nebylo, domácích fanoušků přišlo více než normálněm, chápu, že fandili. Žádný problém nebyl.

Neměli byste Uničov, který nastoupil stejně jako proti Karviné s několika náhradníky i dorostencem, porazit jednoznačněji?

Ti hráči ale nehráli, protože jsou zranění. Nebylo to tak, že nechtěli nastoupit, ale byla nevýhoda pro Uničov, že nemohli hrát. My jsme zase měli tři hráče na reprezentaci a také by možná hráli. To je fotbal. Nikdy to není optimální.

Trénuje s vámi bývalý sigmák Pablo González. Jak to s ním vypadá?

Pablo už je otázka času, kdy půjde k nám. Viděli jsme ho jen párkrát, ale vypadá pohybově hodně zajímavě a takový typ je pro nás hodně důležitý.

