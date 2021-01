„Vážně jsem se se cítil dobře,“ přiznal sedmadvacetiletý rodák z Andalusie. „V Česku už se cítím stoprocentně adaptovaný, musel jsem si zvyknout, že se tu trénuje jinak než ve Španělsku,“ vysvětlil. Jen s češtinou se zatím ještě trochu pere. „Rozumím dobře, objednám si v restauraci, ale na rozhovor to ještě není,“ omlouval se anglicky.

Proti Opavě jste zazářil. Byl to váš nejlepší zápas v Sigmě?

Dal jsem dva góly. Ale myslím si, že jsem podal dobré výkony i v některých jiných zápasech. Tam jsem ale možná nebyl tolik vidět. Přece jenom góly jsou na fotbale to nejdůležitější a tak jsou nejviditelnější.

Cítil jste, že tohle je ten den, kdy vám vyjde skoro všechno, na co sáhnete?

Cítil jsem se vážně dobře. Snažil jsem se hledat si místo a vytvářet nebezpečné situace. Měli jsme docela dost prostoru za opavskou obranou, tak jsme se toho snažili využívat. Nestahoval jsem se tolik zpátky pro míče, ale naopak jsem zůstával nahoře a tam se pokoušel dostat do zakončení, nebo připravit šanci pro spoluhráče.

První gól jste vstřelil krásnou střelou na zadní tyč. Dal jste už hezčí?

Určitě si pamatuju i na lepší (směje se). Ale jsem i za tenhle gól moc rád. V tréninku se přesně tyto situace snažím pilovat. Když se to takhle povede a ještě rovnou v zápase, tak je to výborné. Jen by toho mělo být ještě víc. Musím se snažit přenést to i do dalších zápasů. Je důležité věřit si a zkoušet to. Bez ohledu na to, jak je výsledek.

Jak důležitý byl tento zápas z týmového hlediska. Přece jen jste vyhráli po sedmi zápasech.

Jsem moc rád, že jsme to přerušili. Začali jsme ligu skvěle, ale pak přišla ta série remíz a naše sebevědomí se začalo ztrácet a upadalo. Najednou jsme o sobě trochu začali pochybovat. Bylo pro nás důležité vidět, že zase můžeme vyhrávat. Teď potřebujeme takhle pokračovat a začít zase přidávat body po třech, abychom zůstali v tabulce nahoře.

Aby se sebevědomí zase vrátilo…

Ano. V lize jsme byli na čtvrtém místě, ve skvělé situaci. Ale atmosféra byla úplně jiná. a já jsem měl pocit, jako kdybychom hráli pomalu o sestup. Pochybovali jsme o sobě, o kvalitě týmu. Přitom vím, že máme kvalitní tým a velký potenciál. Musíme si víc věřit. Jsme přesvědčený, že máme ještě daleko větší. Věřím, že se nám podařilo tímto zápasem nastartovat novou sérii a rok 2021 bude pro nás úspěšný.

Po zimní pauze jste se vrátil v dobré formě. Cítíte to také tak?

Cítím se dobře a věřím si. Přes Vánoce jsem si dobře odpočinul, ale zároveň jsem pokračoval v tréninku, protože jsem chtěl zůstat v co nejlepší kondici. Přestávka byla jen krátká. Taky se dobře cítím uvnitř týmu. Hraju víc zápasů v řadě a cítím se být důležitý, což mi dodává další sebevědomí. Věřím, že to může být opravdu dobrá sezona. Pro mě i pro celý tým, kterému se snažím pomoct, jak jen to půjde.

Pomohlo vám, že jste přes Vánoce mohl strávit alespoň krátký čas s rodinou?

Ano, jsem hodně rodinný typ. A tohle všechno, co se ve světě děje ohledně covidu, je samozřejmě těžké. Všichni jsme trochu smutní, nemáme dobrou náladu. Protože jsme pořád ve stresu. Bylo skvělé moct se potkat s rodinou, když to šlo, tak se obejmout. Poobědvat spolu, dát si večeři. Bylo to příjemné.

Trenér Látal mluvil o tom, že zpočátku jste měl trochu problémy s jeho tvrdými tréninky.

Ve Španělsku se trénuje jinak než v Česku. Fyzická kondice se tam dělá prakticky pořád jen s míčem. Devadesát procent určitě. Tady se hodně běhá bez něj. Musel jsem se přizpůsobit, zvyknout si na to. Když jsme běhali, dával jsem tomu 100 procent, ale stejně jsem byl poslední z týmu. Teď už je to jiné. Nejsem určitě první, ale jsem třeba uprostřed. Před dvěma lety, když jsme měli hrát tři zápasy v týdnu, tak jsem s tím měl problém. Nebyl jsem schopný tak rychle zregenerovat. Teď jsem za dva dny ok a můžu klidně zase hrát. Jsem rozhodně daleko lépe na zápasy připravený.

Asi to pomáhá i z hlediska připravenosti na fyzický styl hry v české lize, že?

Samozřejmě. Zápasy tady jsou často velké bitvy. Tvrdé souboje na hranici. Pro hráče jako já platí, že pokud nebudu silný, tak budu prakticky pořád na zemi. Dřív jsem se při hře soubojům možná i trochu vyhýbal. Nechtěl jsem chodit do kontaktu se soupeřem. Teď už jsem si zvykl.

Čeština? Rozumím a objednám si kávu

Řekl byste, že už jste tedy v Česku na 100 procent adaptovaný?

Prostor pro zlepšení tady pořád je, třeba v češtině bych se mohl určitě zlepšit. Co se týká fotbalu, tak bych řekl, že už jsem skoro stoprocentní.

Jak vám pomohl příchod Florenta Poulola. To je asi příjemné moct si popovídat ve španělštině, nebo ne?

Samozřejmě. Pomáháme jeden druhému. Když můžu prohodit pár slov v mateřském jazyce. Udělat nějaký vtípek, tak je to dobré i pro psychiku. Mluvit se ale snažím samozřejmě se všemi.

V zápase s Opavou došlo i k jednomu vtipnému momentu, kdy jste nespokojeně gestikuloval k lavičce a vysvětloval něco španělsky. To bylo na Florenta?

Nene, to byla reakce na jednu situaci v zápase. Já chci pokaždé, když to jde vyhrát třeba 6:0 a ne jen 1:0. Je mi jedno, že už jsem dal dva góly, chci dát další a další. Stejně jako třeba v poslední akci zápasu, kdy jsme šli tři na jednoho a já nahrál jsem doleva Breitemu místo doprava Sladkému. Pak jsem byl sám na sebe naštvaný. Ale takový jsem, takhle prožívám fotbal. Kdybych to skrýval, nebo nemluvil, tak bych to nebyl já. Tohle potřebuju k tomu, abych byl stoprocentně v zápase.

Ještě se vraťme k češtině. Zkoušíte na ní pracovat?

Rozumím fotbalovým věcem i základním věcem mimo fotbal. Základní věci dokážu i říct. Objednám si třeba v pohodě kávu. Nemám žádný velký problém. Ale jinak je to s mluvením složitější. Výslovnost je opravdu velmi těžká.

Tak co třeba příští interview udělat v češtině?

Možná bych mohl říct něco vtipného, ale interview určitě ne (směje se).

PABLO GONZÁLEZ JUAREZ

narozen: 12. května 1993

Zdroj: Deník / Jiří Kopáčpost: záložník

výška:173 cm

váha: 69 kg

bilance v české lize:

52 zápasů

4 góly

mládežnické kluby: Atlético Madrid, Villarreal

profesionální kluby: Villarreal, Huesca, Toledo, Recre Granada, Salamanca, Dukla Praha, Sigma Olomouc.

OČIMA TRENÉRA RADOSLAVA LÁTALA

Už po návratu ze soustředění na Maltě jsem jej hodnotil jako našeho klíčového hráče. Máme v něm velkou výhodu, protože ho můžeme využít zprava, z levé strany i z prostředka zálohy. Umí přečíslit soupeře, vymýšlet věci v útočné fázi, umí i zakončit. Je to jiný hráč, než byl třeba šimon Falta, ale umí si najít prostor v mezihře. Zpočátku měl problémy s tréninkem. Nebyl zvyklý tak tvrdě trénovat. Ale zvyká si a ještě poroste. Můžeme na něm do budoucna stavět. Jsme rádi, že má teď takovou formu a doufám, že mu vydrží. Jsme s ním teď velmi spokojení. Moc se mi na něm líbí, že nerad prohrává. Platí to i na tréninku. Neustále si něco mumlá a třeba mu není ani rozumět. Nemyslí to ale zle.