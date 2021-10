Do konce letních prázdnin to olomouckým fotbalistům šlapalo všechno skoro jako ve švýcarském hodinářství. Atraktivní hra, body do tabulky přibývaly, spousta gólů. Jasně, těch inkasovaných mohlo být míň, ale zas tak moc to nebolí, když se stejně vyhrává a hlavně fanoušci se baví.

Na začátku září však olomoucká štika ligy uvízla v síti. Začalo to v Mladé Boleslavi nešťastnou remízou 3:3 a také zraněním Davida Vaněčka.

Letní útočná posila sice pro někoho možná překvapivě nevplula do základní sestavy, ale v roli žolíka byla mimořádně cenná. Však také Vaněček stihnul dva góly. Jenže pak si ve zdánlivě nevinném souboji poranil koleno.

A pro Sigmu to byla pořádná rána. Už proto, že pod dojmem fungujícího týmu pustila za větším herním časem na hostování do Pardubic Mojmíra Chytila a pár dní před zápasem s Boleslaví také do Jablonce dalšího forvarda Martina Nešpora.

Najednou byl v útoku nedostatek. I po vítězném zápase s Karvinou, prvním po čtyřech nezdarech (Sigma od zmíněného boleslavského duelu až do neděle nevyhrála), mluvil trenér Václav Jílek o tom, že směrem do ofenzivy moc alternativ nemá.

„Pavel Zifčák toho měl už plné zuby a věděli jsme, že nemáme už jinou možnost, než tam posunout Tondu Růska. Šíp měl reprezentační povinnosti, Matoušek zase určité zdravotní komplikace, tak jsme je tam nechtěli dávat moc brzo,“ vysvětloval Jílek, proč na hřiště proti tápajícímu soupeři posílal další a další defenzivní hráče.

I proto se už pomalu Hanáci upírají k návratu Vaněčka. Nejprve dobrá zpráva. „Nepotvrdila se kompletní ruptura zkříženého vazu. Porušení pouzdra tam je, ale ne tak zásadní. Už odhodil berle a absolvuje naši rekonvalescenci,“ řekl trenér Jílek.

Oddechl si, protože první prognózy varovaly před tím, že by také mohla být nutná operace, což by znamenalo podstatně delší absenci. „Rozhodně je to ta lepší varianta, než ta původní, kdy jsme se báli, že by mohl vypadnout na šest a více měsíců,“ potvrdil Jílek.

Jak rychle by mohl být Vaněček opět připraven do zápasu, to se zatím neví. Teoreticky by mohl stihnout ještě závěr podzimu. „Nedokážu odhadnout, kdy by mohl být připraven. Tajně doufáme, že by s týmem snad třeba v příští repre pauze,“ dodal Jílek. Por pořádek dodejme, že liga si dá další přestávku v první polovině listopadu.