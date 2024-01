Ondřej Zmrzlý už je Slávistou. Z Edenu na Hanou zase míří nadějný Gambijec

Tak už je to oficiální. Jedna z opor obranných řad olomoucké Sigmy Ondřej Zmrzlý přestupuje do pražské Slavie, smlouvu tam podepsal až do 30. června 2027. Opačným směrem pak nejspíš zamíří posila do ofenzivy, Gambijec Ebrima Singhateh, který by měl na Hanou přijít na roční hostování bez opce.

Ondřej Zmrzlý slaví gól. Ilustrační foto | Foto: SK Sigma Olomouc