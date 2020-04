„Pro trávníky to opravdu je ideální, ale je asi naprosto jasné, že bychom byli raději, kdyby byl normální stav a občas bychom se museli vypořádat s tím, že je trávník trochu poničený, protože se na něm hrálo. To je asi zásadní rozdíl, že nemusíme hřiště spravovat po zápasové nebo tréninkové zátěži. Jinak se o něj musíme starat tak, jak je běžné,“ usmívá se muž, který už dvakrát získal od profesní organizace IOG cenu pro trávníkáře roku.

Mohli jste díky přerušení třeba udělat nějaké procedury, které by za normálních okolností nebyly možné?

Ani ne. Zpočátku jsme jako všichni pracovali v trochu omezených podmínkách, ale teď už musíme jít naplno, protože trávník roste rychle, takže musíme často sekat. Nic výjimečného neděláme, jen standardní procedury. Strojové uvolnění trávníku, abychom do něj dostali vzduch, hnojíme, používáme postřiky, které dodávají trávníku vitamíny. Teď už s ním pracujeme denně. Jak říká trávníkářský nestor Honza Chladil, trávník nezná pátky, svátky, soboty a neděle. A já ještě dodám, že nezná ani koronavirus (usmívá se).

Když to obrátím, nemůže být pro trávník problém, že se na něm tak dlouho nehraje?

Říká se, že trávník potřebuje určitou zátěž a že když si na ni zvykne, tak potom lépe regeneruje. Ale my zatím nehrajeme jenom měsíc. Nic mimořádného se neděje. Spíš třeba brankoviště, která jsou vyšlapaná, měla čas se zotavit.

Počasí vám teď nahrávalo, že?

Před čtrnácti dny proběhlo pár mrazíků, ale to už byla tráva probuzená. Teď nastává duben, což vlastně klíčový měsíc. Trávník nejlépe roste a potřebuje takovou péči, aby vám to v následujících měsících vrátil.

Když už byla řeč o Janu Chladilovi, tak on byl nedávno za práci ve vašem oboru oceněn…

Honza dostal cenu za celoživotní dílo a jsem moc rád, že ji dostal. On mě k této práci přivedl a díky němu jsem teď tam, kde jsem. Cenu dostal od Institute of Groundsmanship, což je organizace, kde jsou povinně zastoupeny všechny prvoligové a druholigové kluby, ale i zástupci z řady dalších sportů. Ta pořádá semináře, jezdí se na odborné zájezdy. Honza byl v minulosti ve výkonném výboru a právě on byl u zrodu těchto trávníkářských seminářů. Učil se tehdy od špiček jako profesor Hrabě a profesor Bureš.

Teď, když se fotbal nehraje a v televizi běží nejrůznější archivní zápasy, tak člověk trochu žasne nad tím, na jakých terénech se v minulosti hrálo, že?

No samozřejmě jsem se taky podíval. A pár lidí mi říkal, na čem se to vlastně hrálo. Ale musíme si opravdu uvědomit, že podmínky byly úplně jiné. Neexistovaly stroje, nebylo vyhřívání. Kluci tenkrát určitě dělali, co uměli a mohli. V tomto směru to máme daleko jednodušší. Jsme ve všem dál, máme technologie, lepší osiva, lepší hnojiva, všechno.

Péče o trávníky se hodně za poslední desítky let změnila, že?

Samozřejmě ano. Technologie jsou dnes úplně někde jinde. To, co se dělalo před třiceti lety, se už dnes nedělá. Honza Chladil si prošel těmi začátky, kdy stroje jako dnes vůbec nebyly a tím pádem to měli ti chlapi mnohem těžší. Dnes je to úplně jinde. Na těch cestách do zahraničí jsme viděli spoustu neuvěřitelných vymožeností.

Povídejte.

U některých zahraničních klubů je až neskutečné, jaké technologie jsou k dispozici. Samozřejmě to jde ruku v ruce s finančními prostředky, které mají trávníkáři k dispozici. Třeba na stadionu Tottenhamu se vyměňuje pravidelně hřiště v takových čtvercích, protože jiné hřiště chtějí mít ragbisté a jiné fotbalisté. Takže je to vlastně schované pod zemí a jako ze stavebnice vyměňujete povrchy pro různé sporty. Velkým trendem jsou teď hybridní povrchy, kdy je to půl napůl umělka a mezitím přírodní tráva. To, že tam je umělka, ale běžný člověk absolutně nepozná.

Jak se liší trávy na různé sporty?

Liší se výškou a taky travními druhy. Jiný druh se používá na golf, jiný na fotbal a jiný na ragby. Vždycky je potřeba takový, aby co nejlépe snesl tu specifickou zátěž toho daného sportu. Kdyby fotbalisté vyběhli na golfový trávník, tak je po jednom zápase zničený. Není stavěný na zářezy kopačkami. Liší se i druhy na odpaliště a na patování. Každý sport má svoje.

Ještě se musíme dotknout situace, která těsně před pozastavením fotbalové ligy nastala v Teplicích, kde se musel odkládat zápas. Jak se na to vaše organizace trávníkářů dívá?

V Teplicích mají problém dlouhodobý. Není to problém vrchních vrstev, ale podloží. Navíc se jim nesešlo počasí. Asi před třemi lety se to snažili řešit rekonstrukcí, která se jim bohužel asi příliš nepovedla, takže budou muset přistoupit k další. Pokud vím, tak už je to v plánu, ale bude to náročné. Budou muset vybrat celý ten kufr a udělat nový profil včetně odvodňování. Problém je, že teď nikdo neví, co bude. Může se hrát celé léto, takže s rozhodováním o této rekonstrukci to taky nebude vůbec jednoduché.

Dostanou Teplice od vás důtku?

Ne, to vůbec ne. Musíme si taky uvědomit, že tyto velké rekonstrukce jsou nákladné. Rozhodují o nich majitelé, města a podobně. Ne vždycky musí být špatný stav hřiště vinou trávníkářů. Někdy můžete dělat i když i to se může stát. Je to živý organismus a když se něco zanedbá nebo ošidí, tak trávník to dříve nebo později na vás požaluje.