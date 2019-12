„Vždycky to tu pro mě bude speciální,“ hlásil po bezbrankové remíze 0:0.

Z Olomouce jste už nějaký čas pryč. Přesto, jak zápasy na Andrově stadionu prožíváte?

Hrál jsem tady od malička, od mladších žáků. Pro mě tenhle stadion bude vždycky speciální. Se spoustou těch kluků jsem hrál, vždycky se sem rád vracím. Prožil jsem tu hezké roky, dostal jsem tu první šanci hrát velký fotbal. Vždycky to pro mě bude domov. Na zápas přijeli naši a nějací skalní fanoušci. Pokaždé mě to tady vyhecuje, abych podal co nejlepší výkon.

Máte ránu na tváři, kde jste k ní přišel?

Dostal jsem loket od Jemelky, ale to se stane.

Takže bolestivý návrat do Olomouce?

To určitě ne. Bolelo to chvilku, teď už ne.

Od poločasu jste proti Sigmě hráli v deseti, berete kvůli tomu bod jako zisk?

Spíš je to pro nás ztráta. Myslím, že i v deseti jsme předváděli fakt super fotbal. Po přestávce jsme do toho šli s tím, že nemáme co ztratit. Od nás v podstatě v tu chvíli nikdo nic nečekal, protože v deseti se tady hraje těžko. Olomouc je fantastické mužstvo, alespoň pro mě. Na začátku jsme šli do plných, ale myslím si, že i tak jsme měli víc ze hry. Po změně stran jsme trochu změnili taktiku. Bylo nás o jednoho míň, tak se to muselo celé posunout. Myslím, že jsme to zvládli dobře.

K červené kartě asi dojít nemuselo, že?

Byla tam ztráta na vápně, kdy Cuf (Vladimír Coufal, pozn. red.) zbytečně dělal kličky. Ale to se prostě stane, v tu chvíli se špatně rozhodl. Bohužel jsme za to zaplatili. Každopádně si myslím, že i tak jsme ten zápas mohli vyhrát.

Vy jste už v prvním poločase měl nejednu šanci. Která byla nejblíž brance?

Myslím si, že z té první jsem měl dát gól, tam jsem se uvolnil asi nejlíp. Měl jsem to cpát víc nahoru. Na druhou stranu musím říct, že gólman to chytil fantasticky. Byl rychle na zemi, výborný zákrok.

Gólman Aleš Mandous vás musel dost deptat.

Musím říct, že chytal výborně. Klobouk dolů před ním.

Před zápasem jste měli sérii osmi vítězství, ta se teď přerušila. Štve ztráta o to víc?

Tohle vůbec neřešíme. Hlavně chceme hrát na špici, mít co největší náskok před zimou. To, že máme nějakou šňůru, je sice hezké, my se ale upínáme k tomu vyhrát titul.

Trvalo vám chvíli, než jste se po reprezentační přestávce rozběhali?

Je pravda, že ten start míváme po repre pauze takový chladnější. Hlavně z toho důvodu, že většina hráčů jezdí reprezentovat. To ale pro nás není překážka. Chceme zvládnout každý zápas a na tohle se nemůžeme vymlouvat.

Na Inter ve středu v Lize mistrů vletíte víc?

Tam už budeme napadat zase v jedenácti. Chceme vyhrát, abychom měli ještě nějakou teoretickou šanci na postup.

Když jste mluvil o reprezentantech, tak i vy máte za sebou premiéru v národním týmu. Jak jste si to užil?

Musím říct, že lepší dobu hrát za reprezentaci jsem si ani nemohl vybrat, protože hned v prvním zápase jsem postoupil na EURO. Repre pauza pro mě byla fakt super. Dnes jsem se cítil dobře, větší zátěž mi nevadí. Jsme teď na to zvyklí, často hráváme středa – sobota.

Je pro vás osobně teď EURO velký cíl?

Samozřejmě. Je to cíl každého hráče, i dalších kluků tady od nás. Může se tam dostat každý. Někdo dostane fazonu pět šest zápasů před koncem sezony a může být v nominaci. Vždycky před sebou někoho máte a musíte dělat vše pro to, abyste se dostal před něj.