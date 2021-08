Olomouc se Slavií v sobotu hrát nebude. Tvrdík děkoval za gesto

Víkendový zápas fotbalové ligy mezi pražskou Slavií a olomouckou Sigmou byl na žádost Pražanů odložen. Chtějí se připravit na odvetu předkola Ligy mistrů. Nešlo by to ale bez souhlasu hanáckého klubu. Ten se rozhodl Slavii vyjít vstříc. Ligová fotbalová asociace to pak posvětila.

Sigma - Slavia. Ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Utkání se mělo hrát v sobotu od 19 hodin. "Slavia měla v Maďarsku problémy s letadlem, odvetu hraje už v úterý, jejich soupeř má také víkendový zápas odložen. Sice se první utkání nepovedlo, ale cítí šanci, že to můžou obrátit. V zájmu celého českého fotbalu a koeficientu jsme se rozhodli, že jejich žádosti vyjdeme vstříc," sdělil sportovní ředitel Olomouce Ladislav Minář. "Úvahy o tom, že Slavia by mohla být mezi zápasy s Ferencvárosem slabší neberu. Její síla je i tak veliká," dodal Minář. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík už odpoledne na twitteru informoval o zastavení předprodeje vstupenek na utkání. „Vzhledem k předběžnému souhlasu všech zúčastněných zastavujeme prodej vstupenek. Děkujeme vedení LFA a zejména soupeři z Olomouce za velkorysé gesto. Tým tak bude mít stejný čas na přípravu jako soupeř.“