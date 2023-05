To, o čem se vědělo již delší dobu, se stalo v pondělí oficiálně potvrzenou věcí. Útočník Sigmy Mojmír Chytil přestupuje do Slavie Praha. Oba kluby transfer potvrdily na svých webech.

SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha (23.5.2023), Mojmír Chytil | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Jednání okolo Mojmíra Chytila byla dlouhá a namáhavá. Jsem rád, že se nám jej nakonec podařilo udržet i pro jarní část ligy a Mojmír nám pomohl k postupu do skupiny o titul. Zároveň se podařilo dosáhnout pro klub příznivých finančních podmínek, včetně procent z případného dalšího přestupu,“ řekl pro web Sigmy Olomouc sportovní ředitel klubu Ladislav Minář.

Kluby se domluvily, že podmínky přestupu nebudou zveřejňovat. Chytil podepsal v Edenu smlouvu do 30. června 2027.

„První věc, co mě skrz Mojmíra napadne, je přínos pro tým. Doufám, že si k nám přinese soubojovost, takovou tu svou nepříjemnost, kterou má pro soupeřovy obrany. Má velice dobré krytí míče, možná vůbec nejlepší hru zády k brance v lize. Je to týmový hráč, bojovný, s výbornými fyzickými parametry. Navíc pořád stále hodně mladý, mám rád tento typ hráčů, kteří začínali v 18/19 letech a o čtyři roky později mají na svém kontě už sto ligových startů. Když se o něm bavím s některými lidmi, jsou překvapení, kolik mu vlastně je, mají ho pomalu za ligového matadora (smích). Co od něj budeme nejvíce vyžadovat bude hra v boxu a zády k brance," komentoval pro web Slavie její trenér Jindřich Trpišovský.

Chytil se s Olomoucí rozloučil dvanácti brankami v sezoně, kterými pomohl Sigmě k šesté příčce v tabulce. Navíc posledním zápasem na Bohemians odehrál jubilejní stý ligový zápas v dresu Hanáků.

Během kariéry si ze Sigmy odskočil na polovinu sezony do Pardubic, po návratu se z něj stal důležitý hráč olomoucké sestavy a na podzim se prosadil také do reprezentace. „Nadešel čas se rozloučit. Bylo to pro mě těžké rozhodnutí, ale přišla chvíle, kdy je třeba posunout se v kariéře dál. Děkuju všem fanouškům, kteří mě od mého prvního startu za Sigmu podporovali. Děkuji i všem funkcionářům, trenérům v mládeži a všem v klubu, kteří mě vedli od 10 let až doteď. Všem jsem moc vděčný, že ze mě udělali fotbalistu, jakým jsem teď,“ řekl čtyřiadvacetiletý Mojmír Chytil.

