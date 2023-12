Poslední zápas roku 2023 čeká v neděli na Andrově stadionu fotbalisty Sigmy Olomouc. V 19. kole FORTUNA:LIGY přivítají třetí Viktorii Plzeň, s níž nedávno vypadli v MOL Cupu.

MOL Cup: Sigma Olomouc - Plzeň (16.11.2023) | Foto: Jan Pořízek

Důležitý zápas na závěr. Momentálně pátá Sigma ztrácí na třetí Viktorii čtyři body. Porážka ve vzájemném souboji by tedy znamenala nárůst ztráty. Plzeň však hraje pod trenérem Miroslavem Koubkem ve skvělé formě. V posledních šesti mistrovských zápasech ztratila body pouze v Hradci Králové (1:1), jinak vše vyhrála. Naposledy porazila ve čtvrtek Astanu 3:0 a opanovala celou skupinu Konferenční ligy bez ztráty bodu.

„Nedívám se na zápas s Plzní jako na odvetu za pohár. Spíše tak, že je to konfrontace se silným soupeřem, který to jasně demonstroval v Evropě, kde vyhrál skupinu bez ztráty bodu. O to větší máme motivaci uspět a popasovat se tak s kvalitním protivníkem. Uděláme pro to maximum,“ říká trenér Sigmy Václav Jílek.

Sérii Plzeň odstartovala přesně před měsícem právě v Olomouci, kde nastoupila oslabená o reprezentanty Chorého, Staňka, Dweha, Jirku a zraněné Durosinmiho, Vydru, Havla či Pernicu. Přesto dokázala duel otočit a zvítězit 3:1 díky dvěma brankám Šulce a jedné Cadua.

Také první měření sil v sezoně vyšlo účastníkovi pohárové Evropy lépe. V Doosan areně rovněž otáčel skóre a vyhrál 2:1.

Sigma minulý víkend v Teplicích kvůli podmáčenému terénu nehrála, předchozí dva duely se Slováckem (1:1) a v Karviné (2:0) zase provázel sníh.

„Odložený zápas v Teplicích nijak zvlášť naši přípravu nenarušil. Z kondičního pohledu a zápasové pravidelnosti tam možná utkání trochu chybělo, ale jinak to nebyl žádný zásadní problém,“ říkal Václav Jílek.

Kvůli zranění z předzápasové rozcvičky se Slováckem bude chybět Václavu Jílkovi Jan Navrátil, otazník nadále visí nad Janem Vodhánělem. Pro čtyři žluté karty nesmí hrát ani Martin Pospíšil.

„Pospa si mohl odpykat trest v Teplicích, ale k tomu nedošlo, takže nám bohužel bude chybět. Zdravotně jsme jinak víceméně v pořádku, všichni hráči jsou buď v plném, nebo v částečném tréninku. Samozřejmě kromě Honzy Navrátila,“ prozradil kouč.

To trenér Koubek některé hráče ve čtvrtečním duelu šetřil. Chybět mu každopádně bude stále Durosinmi, Havel, Pernica a pro žluté karty také Mosquera. Nejistý je start také útočníka Tomáše Chorého.

Olomouc nemá s Plzní dobrou bilanci. Z posledních 24 zápasů od roku 2012 dokázala zvítězit pouze jednou a uhrála šest remíz. Doma na skalp Viktorie čeká od roku 2011. Momentálně před svými fanoušky nevyhrála už tři ligová utkání v řadě, Plzeň venku prohrála v Liberci, Teplicích a na Spartě.

„Potkáváme se v tomto roce už poněkolikáté, ale mění to asi jen tolik, že máme k dispozici více výchozích materiálů pro přípravu. Nemyslím si, že by se díky tomu objevily nějaké zásadní věci. Víme, že Plzeň může hrát ze čtyřky vzadu, ale i z trojky. To mají zvládnuté, ale stejně tak i my. Bude to spíš o aktuální pohodě a individuální formě na hřišti,“ uzavřel Jílek.

Nedělní střetnutí startuje v 15 hodin. Klub před utkáním chystá fanzonu.

