Obránce Štěrba přestupuje ze Sigmy do brněnské Zbrojovky

Již brzy osmadvacetiletý obránce Jan Štěrba se chystá na svůj první skutečný přestup. Doteď absolvoval, co se týče dospělého fotbalu, pouze půlsezonní hostování v Karviné a celosezonní v Brně. Jinak své působení spojil zejména s olomouckou Sigmou. Nyní to ale vypadá, že se do moravské metropole nejspíš přesune nastálo. S týmem Zbrojovky již odjel i na soustředění do Rakouska.

Jan Štěrba | Foto: Deník/VLP Externista