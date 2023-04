Šedesát zápasů čekal Juraj Chvátal na první gól v české nejvyšší soutěži. Na začátku tohoto ročníku FORTUNA:LIGY se dočkal na půdě Baníku při výhře 3:0. V sobotu pak slavil podruhé. Proti Zlínu se radoval při výhře 1:0 dvakrát, o jednu branku jej ale připravil ofsajd.

SK Sigma Olomouc - FC Trinity Zlín, Juraj Chvátal | Foto: Deník/Jan Pořízek

Nejprve ve 14. minutě doběhl Juraj Chvátal po rohu vyraženou střelu Ventúry a doklepl míč do odkryté brány. Radost ale rychle pominula - jasný ofsajd. O pár minut později přišla hodně podobná situace, střela Ventúry po rohu byla zablokovaná, Rakovan míč vyrazil nad sebe a Chvátal opět nelenil a dobíhal jako první. Téměř z brankové čáry pak míč z voleje napálil do sítě. Tentokrát už šlo o regulérní a také vítězný gól utkání.

„Vypadalo to jako snadný, ale není to snadné. Jsem rád, že jsem to tam doklepl,“ usmíval se šestadvacetiletý pravý bek Hanáků.

Ten nastoupil proti ševcům na jaře teprve podruhé v základní sestavě áčka. Celou zimní přípravu totiž promarodil s ramenem, se kterým musel na operaci. Následně se rozehrával v béčku a do ligového kolotoče se vrátil 1. dubna na půdě Slavie.

Ve zbytku utkání se Zlínem se už do žádné další šance nedostal. Sigma ve druhé půli totiž neměla žádnou příležitost a její výkon šel dolů.

„Jedna věc je, co chceme hrát my, druhá, co nám soupeř dovolí. Ve druhém poločase už neměl Zlín co ztratit. Šel do rizika, otevřel to a když chodil v pěti, šesti lidech nahoru a nakopával to tam, tak se musíme přizpůsobit i my. Nějaká taktika jde mimo a musíme nabrat ty hráče. Napomohl tomu asi také terén,“ hodnotil ustrašený druhý poločas ze strany Sigmy bývalý hráč Sparty či Slovácka.

Hanáci totiž tři kola před koncem drží šestou pozici, o kterou by neradi přišli. I tento fakt hrál za stavu 1:0 roli. „Samozřejmě pracuje i hlava. Nechcete ztratit vedení a obávali jsme se toho. Přitom o poločase jsme se bavili, že je potřeba takový duel rozhodnout potvrzujícím gólem. Takhle stačila Zlínu jediná šance, jediný gól, klidně v závěru a ztratili bychom body, takže jsem rád, že jsme to zvládli. Navíc máme nulu vzadu, což nás také posílí,“ dodal.

A šesté místo není jediný cíl. Snem je čtvrtá pozice a následná účast v Konferenční lize. „Ta je lákavá nejvíc. Je to cíl pro každého z nás. První cíl je mít jistou šestku a potom se pobít o čtvrté místo. Každý chce hrát Evropu a zkusit si to. Jdeme za tím každý zápas,“ hlásí Chvátal.

O Evropu se téměř jistě poperou fotbalisté Bohemians (45 bodů). Nejblíže k nim má Slovácko (42 bodů) a pak právě Sigma (40 bodů). Zapojit se ale můžou ještě Hradec Králové (37 bodů), případně Jablonec (34 bodů). Další tři týmy ztrácí osm bodů a vzhledem k tomu, že ve hře jich před nadstavbou je pouze devět, jejich šance je minimální.

„Nechci to říkat jako samozřejmost, ale věřím, že se o to poperou týmy, které jsou na čtvrté, páté a šesté pozici. Věřím, že tam budeme hlavně my,“ uzavřel Juraj Chvátal.