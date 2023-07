Vítězství Sigmy Olomouc nad Karvinou sledovali na tribuně Androva stadionu také dva fotbalisté, kteří momentálně hledají angažmá - Tomáš Přikryl a Filip Novák. Trenér Václav Jílek se s nimi potkává, zájem by měl, ale… V samotném utkání vyzdvihl výkon debutanta v základní sestavě Vojtěcha Křišťála, zlepšení pak viděl u Martina Pospíšila. „Ještě ale máme na čem pracovat,“ uznal.

SK Sigma Olomouc - MFK Karviná 3:1 | Foto: Deník/Jan Pořízek

V minulém kole trápil vaše stopery Haraslín, tentokrát Vraštil nechal za sebou Papalelého. Jak vnímáte střední obránce?

Svoji kvalitu mají a je potřeba brát, že se potýkají také s útočnou kvalitou. Haraslín je jeden z nejtechničtějších hráčů v lize, problémy s ním budou mít i jiní stopeři v lize. Dvakrát nás vykoupal a dvakrát jsme to nezvládli. Na druhou stranu bych našel spoustu situací, kdy se zachovali správně. Nemám o stopery obavy, byť nám z toho vypadl Kuba Pokorný. Vojta Křišťál za něj alternoval, měl to přes nohu a zvládl to dobře.

Právě Křišťál na mě působil velmi sebevědomě na to, že hrál první ligový zápas v základu. Spousta přihrávek směrem nahoru.

Nezvládl jednu defenzivní situaci v první půli, kdy jej míč přeletěl a jednu rozehrávku. Jsou to věci, kvůli kterým jsme ho tam dávali. Měli jsme ho na této pozici už v závěru generálky, na Spartě, s Termalicou hrál ve stoperské dvojici zleva. Je přírodní úkaz, nevidíte na něm absolutně žádný pocit nervozity, nejistoty. Naopak si dovolí, přitom netvrdím, že je to herní typ hráče. Hraje to přirozeně. Je velmi silný běžecky, ještě v budoucnu ukáže, jak je rychlý. Musíme zapracovat, aby zesílil. Nastavením a charakterem je to hráč, se kterým jako trenér chcete pracovat. Má předpoklady, dovednosti, schopnosti, velmi dobrý výskok. Chce se zlepšovat, ptá se, maká každý trénink. Proto jsme ho tam dali, byť víme, že si tím bereme levou nohu, která pak v trojkovém rozestavení chybí a není to pro hráče jednoduché.

Jak jste využili přestávku kvůli dešti?

Byla relativně dlouhá. Pro mě nezvyklá premiéra sejít ze hřiště kvůli průtrži mračen. Nebylo to příjemné pro nikoho. Kluci se převlékli, řekli jsme si pár informací, už do toho ale moc nemůžete vstupovat. Kluci jsou v nějakém nastavení, vedou o dvě branky, ví, že terén bude složitý, takže to bude jen na nich. Chtěl jsem, aby byli blízko u sebe, komunikovali a dohráli to v klidu. Po patnácti minutách šli do tunelu, věděli, že můžou jít každou chvíli na hřiště a potřebovali být v pohybové permanenci. Rozcvičovali se a udržovali v provozní teplotě.

Jak jste ji vnímal, mohla vám ublížit nebo pomoci?

Hrála proti nám. Karviná měla čas se uklidnit, říct si něco, vystřídat. Nahrávalo to mužstvu, které tahá za kratší konec. Vnitřně bych to hrál dál a kluci by to také hráli. Sice by to asi k ničemu nebylo, byla by to zábava pro lidi, vodní válka, ale nechtěl bych zažít znovu, abychom takhle scházeli ze hřiště.

Pomohla pauza hráčům k načerpání sil?

Hráčům to pomohlo, ochladilo se, první poločas bylo náročné počasí - obrovské dusno. Chceme po hráčích velkou aktivitu ve sprintu. Neřekl bych nikoho konkrétního, že by nějaký hráč měl před pauzou problém a pak ožil, to asi ne. Spíše jsme si připravovali nějaké věci, které jsme úplně nevyužili, chtěli jsme přejít na dva útočníky a rozhodnout utkání. Ale viděli jsme, že Lukáš Juliš už nebyl v pohybovém topu, tak jsme ho stáhli.

Vnímal jste zlepšení u Martina Pospíšila?

Martin je pro nás téma, jsme si vědomi, že má přínos a nadstandardní kvalitu, kterou třeba ne všichni středoví hráči mají. Jeho rychlý driblink nahoru je úžasný, ale bohužel třeba na Spartě ho vůbec nevyužil. Tohle nás trápí a zlobí, protože je to hráč ve věku, kdy by se měl vyrovnat s tlakem a měl by to produkovat v každém zápase. Hodně jsme tlačili, aby nechodil tolik dolů a držel se v pozicích. Aby tam dokázal najet v momentě, kdy se mu otevře prostor. V prvním poločase to několikrát ukázal a to jsou věci, které od něj očekáváme a kterými nám pomůže. Pořád je tam ještě prostor pro zlepšení, aby se i on se cítil dobře.

Lukáš Juliš vám hodně pomohl pohotovým zakončením.

Otvírací gól je hrozně důležitý. Byli jsme kritizováni za zápas na Spartě, ale kdo si to vyhodnotí, musí vidět, že do gólu to bylo z naší strany velmi dobré. První gól určuje charakter utkání, mění mentalitu hráčů na obou stranách. Stěžoval jsem si v závěru minulé sezony, že jsme vždycky dostali první gól. Hodně jsme na to poukazovali, že musíme být trpěliví, nepouštět soupeře, vyčkat si na šanci a proměnit ji. Lukáš ukázal genialitu ve vápně. Tam je úžasný, strašně silný. Myslím si, že kdyby bylo v jeho pozici hodně jiných hráčů, tak to tak neskončí. Ale on to umí, umí se dobře a pohotově orientovat, navíc zvládá situace dobře i technicky. Doufám, že ho první gól nakopne a naváže na něj.

Také při druhém gólu ukázal genialitu, jak přepustil míč na Zmrzlého.

Fotbalovost. To je ta věc, kterou má. Není to otázka, že to sám zakončí. On ty situace čte. Jestli si všímáte, když si odskočí mezi řady, tak pak dává sklep na tuty, dokáže vše zkoordinovat a zrealizovat. Pramení to z chytrosti hráče ve finální fázi. Není to jen o tom, že míč nabere a dá gól sám, dokáže zvýhodnit i spoluhráče a většinou situace řeší dobře.

Sigma s Karvinou nikdy ligový zápas neprohrála. Věděli jste to?

Byl jsem sám v kanceláři a napadlo mě to. Promítal jsem si zápasy, které jsem vedl jako trenér, kdy jsme vyhráli 5:3. To byl nádherný zápas. Pak další, kdy jsme v 70. minutě prohrávali 0:2, jste na odvolání a vyhráli jsme 3:2. Myslel jsem, že by to mohl být tým, který nám jakoby sedí, byť na tyhle věci nevěřím. Každý zápas je jedinečný a historie ho nezajímá. Jsem rád, že jsme sérii prodloužili.

Na utkání byli také Tomáš Přikryl a Filip Novák. Měl byste o ně zájem?

Jedna věc je trenérský zájem a druhá ekonomická nadstavba. Kvalitou hráčskou by mě zajímali, ale v tuhle chvíli to považuji za věc, která není aktuální. Je logické, že tady byli, mají to blízko, já je potkávám dvakrát týdně, protože občas sportuji a oni se udržují, takže se míjíme na stezkách. Jsou nastavení, že čekají na šanci do zahraničí.

Chybělo několik zraněných. Čím to je?

Je to souhra okolností. Kuba Pokorný se srazil na tréninku a zlomil si nos, to neovlivníte. Stejně tak, když někomu švihne v zádech, což je případ Denise Ventúry. To je otázka čtyř dnů. Kuba Pokorný bude nachystaný s maskou. Vrátil se nám Forty. Jen Pavel Zifčák má svalový problém. Jirka Sláma si udělal výron sám na tréninku, špatně šlápl. Není to, že by nám praskaly svaly, že si řeknete, že blbě trénujeme, je tam špatné dávkování a podobně. Máme smůlu.