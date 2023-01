„Bavili jsme se o obojím. O volbách a stejně tak o výhře Hradce v Plzni, která nás překvapila,“ potvrdil Jan Navrátil při odpovědi na otázku, které téma v sobotu v šatně hráči rozebírali více.

V prvním kole se ještě do volby nové hlavy státu fotbalový tým nemohl zapojit z důvodu soustředění v Turecku a velké vzdálenosti do měst, kde bylo možné hlasovat. Do Ankary to měli přes pět set kilometrů, do Istanbulu dokonce sedm set. Cesta autem tam i zpět by tedy zabrala přibližně půl dne - tedy dvanáct hodin.

„Možnosti, jak v Turecku odvolit, jsme řešili. Nicméně cesta do Istanbulu či Ankary by byla logisticky i časově příliš náročná,“ sdělil tehdy tiskový mluvčí Sigmy Olomouc Jiří Fišara.

Ve druhém kole již členům týmu nic v cestě odevzdat hlas nestálo.

Duel Petr Pavel versus Andrej Babiš vyzněl jasně pro prvního jmenovaného. Kromě bodu se Spartou měli Hanáci radost i z tohoto výsledku a nově zvoleného prezidenta Petra Pavla. Podle příspěvků na twitteru mu přáli minimálně Filip Zorvan, Ondřej Zmrzlý či Mojmír Chytil. Ze slov záložníka Jana Navrátila se však dá vyčíst, že měl Pavel v kabině příznivců mnohem více.

„Byli jsme rádi, jak volby dopadly,“ potvrdil na pozápasové tiskovce střelec jediné, zato nádherné, branky Sigmy Jan Navrátil.

„Musím říct, že jsem rád, že se podařilo vyhrát Petru Pavlovi. Pro mě je to hodnotový člověk, kde jsou slušnost, charakter a respekt na prvním místě,“ uzavřel kouč Václav Jílek.

