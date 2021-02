Slovenský brankář Matúš Macík posílil olomouckou Sigmu v lednu. Zpočátku by měl krýt záda současné jedničce Aleši Mandousovi. Na hřiště se zatím dostal jen v pohárovém zápase proti Domažlicím, který Sigma vyhrála 3:1.

Matúš Macík | Foto: facebook M. Macíka

„Z mého pohledu to byl vydařený zápas. Byl to zápas s třetiligovým týmem, který ale byl vcelku kvalitní. Postoupili jsme dál, to byl náš cíl. Mrzí mě inkasovaný gól, bohužel góly patří k fotbalu,“ řekl v rozhovoru pro klubový web.