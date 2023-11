Sigma Olomouc v Jablonci nevyhrává. Nepovedlo se jí to ani s novou posilou Filipem Novákem, kterého však trenér Václav Jílek nechal celých devadesát minut jen na lavičce. Sigma tak musela kousat třetí remízu v řadě.

Trenér Olomouce Václav Jílek. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Potřetí v řadě jste remizovali s týmem ze spodu tabulky, jak utkání hodnotíte?

Za konečný výsledek jsem trošku zklamaný. Věděli jsme, že forma Jablonce stoupala, respekt ze soupeře byl. Mužstvo musím pochválit, protože jsme si zasloužili vyhrát. Dostali jsme se do nepříjemné situace, že jsme brzy dostali gól z kategorie snadných. Mužstvo ale zareagovalo velmi dobře. Pak jsme měli šance na rozhodnutí. Byli jsme nebezpečnějším mužstvem a měli jsme i kvalitu v dohrávání situací. Neuvědomuji si, že by Jablonec měl nějakou šanci. Předvedli jsme kompaktní výkon, který bohužel nebyl v závěru korunován vítězstvím.

Inkasovali jste po chybě brankáře. Neproběhlo vám hlavou, že jsou vaši brankáři prokletí?

Nevím, co na to mám říct. Je to těžké, nechci tomu věřit, ani to nebudu takhle předjímat. Digy udělal hrubou chybu, je jeho první. Je si toho sám vědom, byl zničený, ale spíše bych ho povzbudil za to, jakým způsobem utkání dohrál. Měl tam dvě těžké situace, kdy míč udržel, dvakrát vyboxoval. Kredit, jak se s tím popasoval. I mužstvo mu pomohlo. Doufám, že to byla na dlouho poslední chybička.

Bylo ve hře, že by nastoupil Filip Novák?

V pátek odpoledne to bylo pade na pade, jestli se přestup udělá. Byly tam administrativní věci a nemůžete si dovolit riskovat. Já nemůžu, když nemám jistotu, spoléhat, že se to během tří hodin udělá. Před tréninkem to ještě nebylo hotové. Dotáhlo se to až ve večerních hodinách. Rozhodli jsme se, že půjdeme do utkání bez Filipa a kdyžtak jej využijeme v průběhu utkání. Jinak je jednoznačně připravený. Je s námi už déle, dva měsíce trénuje a i on sám cítí, že se fyzicky dostal na potřebnou úroveň.

Je ve hře jeho rozehrání v béčku?

Ne, byl jsem přesvědčený, že kdyby se to stihlo zaregistrovat, tak by byl v sestavě. Viděl jsem ho při hrách v tréninku, byl tam klid, přesnost, komunikace. Když jsou hráči starší vyrovnají se lépe s tím, že nehráli tři čtvrtě roku zápas. Víme, co od něj čekat a on to ví sám také. Když řekne, že je nachystaný, tak mu věřím.

Jaká bude jeho role?

Už teď má přesah v kabině a vliv na mužstvo, předává informace dobře. Kolikrát jsme se spolu bavili o zápase a on přišel se zajímavými postřehy. Říká, že je hráč, který uvažuje, co by dělal v dané situaci. Já to vnímám z úhlu pohledu, co po hráčích chci a co dělají. Je připravený zejména do stoperské pozice. Ať už z trojky, což by pro něj byla nejlepší možnost, ale neměl by problém ani z dvojky. Levonohý stoper nám chyběl při rozehrávce. Navíc zvýšil konkurenci.

Ve druhé půli jste chtěl druhou žlutou kartu pro Kratochvíla?

Tam jsem vypěnil. Děláte nějaký tlak na rozhodčího. V konfrontaci žluté karty Honzy Vodháněla, který šlápl do Hurtada, tak to byl stejný charakter zákroku. Chápu, že je těžké tasit druhou žlutou.

Co je s Muritalou?

Od středy je v tréninku. Předtím byl čtrnáct dní mimo trénink se zády, potom byl týden nemocný na antibiotikách.

Za Jablonec hraje Hurtado, kterého jste testovali. Jak se vám líbil?

Dokazuje to, že tip nebyl špatný. Je potřeba brát historii, tehdy byl po těžkém zranění a trénoval jen v Kolumbii individuálně, takže jsme měli jen zprostředkované video a museli jsme se rozhodnout během čtrnácti dnů. Riziko ze zdravotní prohlídky tam bylo velké. Usoudili jsme, že to pro nás není cesta. Má výbornou obrannou hlavu. Pro Jablonec je to zajímavý hráč.

V Budějovicích končí Jakub Hora, zajímali jste se o něj, teď to není téma?

Před rokem by to téma bylo. V průběhu toho ale přišel Martin Pospíšil, Dele a máme další šikovné střeďáky v béčku.